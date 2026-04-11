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Cronaca

» Lotta alla droga
11/04/2026 10:03:00

Castellammare: trovato in casa con 110 dosi di hashish. Arrestato 41enne

https://www.tp24.it/immagini_articoli/11-04-2026/1775894883-0-castellammare-trovato-in-casa-con-110-dosi-di-hashish-arrestato-41enne.jpg

A Castellammare del Golfo un uomo di 41 anni è stato arrestato dai Carabinieri con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

 

L’operazione è stata condotta dai militari della locale stazione insieme ai colleghi della Compagnia di Intervento Operativo del 12° Battaglione Sicilia, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio. Nel corso delle attività, l’uomo è stato sottoposto a perquisizione personale e domiciliare.

 

All’interno dell’abitazione i carabinieri hanno rinvenuto e sequestrato 110 dosi di hashish, per un peso complessivo di circa 45 grammi, già suddivise in involucri.

Dopo l’udienza di convalida, per il 41enne è stata disposta la misura dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.









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