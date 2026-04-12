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Cronaca

» Meteo
12/04/2026 19:00:00

Meteo in Sicilia, torna l'instabilità: perturbazione e temperature in calo da martedì

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-04-2026/meteo-in-sicilia-torna-l-instabilita-perturbazione-e-temperature-in-calo-da-martedi-450.jpg

Una nuova area depressionaria si prepara a interessare la Sicilia, risalendo verso nord-nordest e portando condizioni di tempo instabile soprattutto nella giornata di martedì. Atteso anche un calo delle temperature, più evidente nei valori diurni.

 

Poi torna l’anticiclone

Dopo la fase perturbata, è prevista una nuova stabilizzazione delle condizioni atmosferiche grazie alla rimonta da ovest dell’anticiclone delle Azzorre, che riporterà tempo più stabile sull’isola.

 

Lunedì 13 aprile: nuvole e piogge deboli con sabbia in sospensione

Fin dalle prime ore del mattino il cielo si presenterà nuvoloso su gran parte della Sicilia, con possibili precipitazioni sparse di debole intensità. A causa della presenza di pulviscolo sahariano in sospensione, le piogge potranno risultare “sporche” di sabbia.

I venti soffieranno moderati dai quadranti meridionali, mentre i mari saranno generalmente mossi. Temperature senza variazioni di rilievo.

 

Martedì 14 aprile: peggiora nel pomeriggio, possibili temporali intensi

La giornata inizierà con cielo irregolarmente nuvoloso e qualche pioggia debole sparsa.

Dal pomeriggio e in serata è atteso un deciso peggioramento soprattutto sul settore centro-occidentale dell’isola, con precipitazioni che potranno assumere carattere di rovescio o temporale anche di forte intensità.

I venti saranno inizialmente meridionali, ma tenderanno a disporsi dai quadranti nord-occidentali, a partire dal Trapanese. Mari mossi e temperature in generale diminuzione









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