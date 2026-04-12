Meteo in Sicilia, torna l'instabilità: perturbazione e temperature in calo da martedì

Una nuova area depressionaria si prepara a interessare la Sicilia, risalendo verso nord-nordest e portando condizioni di tempo instabile soprattutto nella giornata di martedì. Atteso anche un calo delle temperature, più evidente nei valori diurni.
Poi torna l’anticiclone
Dopo la fase perturbata, è prevista una nuova stabilizzazione delle condizioni atmosferiche grazie alla rimonta da ovest dell’anticiclone delle Azzorre, che riporterà tempo più stabile sull’isola.
Lunedì 13 aprile: nuvole e piogge deboli con sabbia in sospensione
Fin dalle prime ore del mattino il cielo si presenterà nuvoloso su gran parte della Sicilia, con possibili precipitazioni sparse di debole intensità. A causa della presenza di pulviscolo sahariano in sospensione, le piogge potranno risultare “sporche” di sabbia.
I venti soffieranno moderati dai quadranti meridionali, mentre i mari saranno generalmente mossi. Temperature senza variazioni di rilievo.
Martedì 14 aprile: peggiora nel pomeriggio, possibili temporali intensi
La giornata inizierà con cielo irregolarmente nuvoloso e qualche pioggia debole sparsa.
Dal pomeriggio e in serata è atteso un deciso peggioramento soprattutto sul settore centro-occidentale dell’isola, con precipitazioni che potranno assumere carattere di rovescio o temporale anche di forte intensità.
I venti saranno inizialmente meridionali, ma tenderanno a disporsi dai quadranti nord-occidentali, a partire dal Trapanese. Mari mossi e temperature in generale diminuzione