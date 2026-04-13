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Cronaca

» Meteo
13/04/2026 08:10:00

Meteo Sicilia, inizio settimana tra vento e instabilità

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-04-2026/meteo-sicilia-inizio-settimana-tra-vento-e-instabilita-450.jpg

Parte con vento e qualche nube, ma senza particolari criticità, la giornata di oggi, lunedì 13 aprile, in Sicilia. A dominare è un vortice ciclonico sul Mediterraneo che nei prossimi giorni porterà una fase di maltempo più diffusa anche sull’Isola.

 

Oggi: clima gradevole ma ventoso

Per la giornata di oggi il tempo si presenta nel complesso stabile e in gran parte soleggiato. Qualche nuvola in più si registra al mattino tra le province di Messina e Catania, mentre nel pomeriggio il cielo resterà poco nuvoloso con un aumento della copertura sul Trapanese.

Le temperature risultano miti: valori tra i 14 e i 17 gradi nelle principali città, con punte più alte lungo le coste. Ma il vero protagonista è il vento: soffia lo scirocco, con raffiche anche sostenute, che rendono i mari mossi o molto mossi, fino ad agitato lo Ionio al largo.

 

Allerta vento e mareggiate

La Protezione civile ha segnalato già da ieri un’allerta meteo per venti forti o di burrasca su Sicilia e Calabria, con possibili mareggiate lungo le coste esposte. Una situazione da monitorare soprattutto nelle aree costiere più vulnerabili.

 

Da martedì arriva il peggioramento

Il quadro cambia già da domani, martedì 14 aprile. L’instabilità aumenterà e sulla Sicilia sono attesi rovesci e temporali, inseriti in un contesto di maltempo che coinvolgerà gran parte dell’Italia.

Le piogge potrebbero risultare anche intense a tratti, accompagnate da venti sostenuti e da un calo della stabilità atmosferica.

 

Mercoledì ancora instabile

Mercoledì il tempo resterà incerto, con nuvolosità diffusa e possibili temporali soprattutto nelle zone interne. Le temperature rimarranno sostanzialmente stazionarie, mentre i venti continueranno a soffiare moderati.

 

Da giovedì migliora

La buona notizia arriva da giovedì: l’alta pressione tornerà gradualmente a farsi spazio, riportando condizioni più stabili. Venerdì e nel weekend il tempo dovrebbe risultare in gran parte soleggiato, con qualche isolato piovasco solo nelle aree interne del Sud.

In sintesi: oggi ancora tranquillo ma ventoso, poi qualche giorno di instabilità e piogge, prima di un nuovo miglioramento nel fine settimana. Classico aprile, insomma: sole, vento e temporali… tutto nello stesso pacchetto.



Meteo | 2026-04-13 08:10:00
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