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Cronaca

» Meteo
14/04/2026 20:56:00

Maltempo, allerta gialla nel Trapanese: temporali e vento forte

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-04-2026/1776193014-0-maltempo-allerta-gialla-nel-trapanese-temporali-e-vento-forte.jpg

Torna il maltempo in provincia di Trapani. La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta gialla per domani, 15 aprile, valida su gran parte della Sicilia.

 

Già da questa sera e per le successive 18-24 ore sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto nel settore centro-occidentale dell’Isola.

 

I fenomeni potranno essere accompagnati da piogge intense, forti raffiche di vento, locali grandinate e fulmini.

 

L’avviso resta in vigore dalle 16 di oggi fino alla mezzanotte di domani. Prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle aree più esposte a possibili allagamenti.

 



Meteo | 2026-04-13 08:10:00
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