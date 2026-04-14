Maltempo, allerta gialla nel Trapanese: temporali e vento forte

Torna il maltempo in provincia di Trapani. La Protezione civile regionale ha diramato un’allerta gialla per domani, 15 aprile, valida su gran parte della Sicilia.
Già da questa sera e per le successive 18-24 ore sono previste precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, soprattutto nel settore centro-occidentale dell’Isola.
I fenomeni potranno essere accompagnati da piogge intense, forti raffiche di vento, locali grandinate e fulmini.
L’avviso resta in vigore dalle 16 di oggi fino alla mezzanotte di domani. Prudenza negli spostamenti, soprattutto nelle aree più esposte a possibili allagamenti.