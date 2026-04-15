Vinitaly la Sicilia unisce cultura, innovazione e vino

15/04/2026 06:00:00

Al Vinitaly 2026 la Sicilia prova a raccontarsi andando oltre il bicchiere. Non solo degustazioni e mercato, ma un progetto più ampio che tiene insieme memoria, ricerca e nuove tecnologie. Nel Padiglione 2, inaugurato dalla Regione, il filo conduttore è chiaro: il vino come elemento identitario che attraversa i millenni e oggi si proietta nel futuro grazie anche all’intelligenza artificiale.

Dalle anfore all’AI: il vino come racconto millenario

Il cuore della proposta siciliana è la mostra “Millenni di storia e di vino. Le rotte del vino nel Mediterraneo”, che mette insieme archeologia, paesaggio e produzione contemporanea. Un racconto che parte dalle rotte fenicie e greche e arriva fino all’enoturismo e alle nuove strategie di promozione internazionale.

«Parlare di vino in Sicilia significa inevitabilmente parlare anche di cultura», ha spiegato l’assessore regionale ai Beni culturali Francesco Paolo Scarpinato, sottolineando come vigne, templi e borghi storici costruiscano un’esperienza che unisce gusto e conoscenza.

Sulla stessa linea l’assessore all’Agricoltura Luca Sammartino, che ha ribadito il valore del vino come ambasciatore della Sicilia nel mondo e leva per sviluppare nuovi percorsi di enoturismo.

Segesta e Gela: archeologia e rotte del Mediterraneo

Nel corso degli incontri è emerso il legame profondo tra produzione vinicola e patrimonio culturale. Il direttore del Parco archeologico di Segesta, Luigi Biondo, ha ricordato come la vite sia parte di una narrazione millenaria che unisce uomo, terra e divinità, oggi rilanciata attraverso nuovi percorsi di valorizzazione.

Dalla terra al mare, il racconto continua con il Museo dei relitti greci di Gela, illustrato dalla soprintendente Daniela Vullo: le anfore ritrovate nei relitti testimoniano il ruolo centrale del vino nei commerci antichi, restituendo l’immagine di una Sicilia già crocevia di scambi nel Mediterraneo.

Ricerca e innovazione: il ruolo dell’IRVO

Accanto alla memoria, il futuro passa dalla ricerca. L’IRVO ha presentato al Vinitaly sistemi avanzati basati su intelligenza artificiale per la gestione dei dati del settore vitivinicolo. La piattaforma PICAL, evoluzione del sistema informativo regionale, diventa uno strumento capace di supportare decisioni complesse e semplificare gli adempimenti per le aziende.

Sul fronte produttivo, spazio anche alla sperimentazione: nuove bollicine da vitigni autoctoni come lo Zibibbo, lavorate con metodi diversi per esaltarne il profilo aromatico, e una rilettura contemporanea del Nero d’Avola, tra fermentazioni spontanee e vinificazione in anfora.

Un Vinitaly sempre più culturale

In questo contesto si inserisce, come esperienza collaterale, anche la Firriato Art Gallery, che per la prima volta porta una mostra d’arte contemporanea dentro la fiera, con il progetto “Artificial Hell” dell’artista Riccardo Boccuzzi ispirato alla Divina Commedia e realizzato con l’intelligenza artificiale.

Ma il segnale più forte arriva dalla strategia complessiva della Regione: il vino non è più solo prodotto, ma racconto complesso che intreccia storia, cultura, innovazione e turismo.

È su questo terreno che la Sicilia prova a giocare la sua partita al Vinitaly: trasformare una filiera produttiva in un sistema culturale capace di competere sui mercati globali, senza perdere il legame con le proprie radici.

Export, nuovi mercati e identità: la sfida globale del vino siciliano

A completare il quadro, al Vinitaly 2026 la Regione ha acceso i riflettori anche sulle nuove rotte dell’export. Dal panel dedicato ai mercati internazionali emerge una Sicilia che prova a fare un salto di qualità: da semplice eccellenza produttiva a vero brand territoriale riconoscibile. Gli Stati Uniti restano un mercato centrale ma più selettivo, dove non basta più il rapporto qualità-prezzo: servono identità, sostenibilità e capacità di raccontare uno stile di vita. Ancora più strategico il Giappone, mercato sofisticato e attento alle storie, dove crescono i vitigni autoctoni e il valore del racconto dei territori. In questo scenario, come ha sottolineato Alessio Planeta, la sfida è “fare sistema” per costruire un’identità condivisa e riconoscibile, puntando su sostenibilità, turismo e cultura come leve decisive per rafforzare la presenza della Sicilia nel mondo.



