Prestiti, nel Trapanese richieste medie da 13.570 euro: cresce la cessione del quinto 

15/04/2026 08:19:00

Nel 2026 in provincia di Trapani si chiedono in media 13.570 euro di prestiti personali, con una durata di circa 5,8 anni e un’età media dei richiedenti pari a 45,8 anni. È quanto emerge dall’analisi di Segugio.it, che fotografa l’andamento del credito in Sicilia. Nel territorio trapanese si conferma una domanda in linea con la media regionale, ma con un crescente ricorso anche alla cessione del quinto, dove l’importo medio sale fino a 26.172 euro, con piani di rimborso più lunghi (circa 8 anni) e richiedenti mediamente più maturi (50,3 anni).

A livello regionale, il mercato dei finanziamenti mostra segnali di evoluzione: a marzo il tasso medio dei prestiti personali scende sotto l’8%, mentre l’importo medio richiesto in Sicilia si attesta intorno ai 13.400 euro.

Prestiti personali: Enna in testa per importi richiesti

Entrando nel dettaglio provinciale, Enna registra le richieste più elevate con 17.417 euro medi, seguita da Siracusa (15.971 euro) e Caltanissetta (15.761 euro). Più contenuti invece gli importi a Palermo (13.537 euro), Agrigento (13.472 euro) e Trapani (13.570 euro).

La durata dei finanziamenti oscilla tra i 5,4 anni di Messina e i 6,1 anni di Siracusa, mentre l’età media dei richiedenti varia dai 42,4 anni di Ragusa ai 49 anni di Enna, segno di una domanda trasversale ma con una leggera prevalenza di fasce adulte.

Cessione del quinto: importi più alti e durata più lunga

Diverso il quadro per la cessione del quinto, forma di finanziamento che coinvolge soprattutto lavoratori dipendenti e pensionati. In Sicilia gli importi sono decisamente più elevati: si va dai 21.432 euro di Ragusa fino ai 27.712 euro di Agrigento, che guida la classifica regionale.

Trapani si colloca tra le province con valori medio-alti (26.172 euro), mentre Messina (25.875 euro) ed Enna (25.707 euro) confermano una forte diffusione di questa tipologia di prestito.

Le durate medie sono più lunghe rispetto ai prestiti personali, arrivando fino a 9,6 anni a Ragusa. Anche l’età dei richiedenti è più elevata, con picchi sopra i 55 anni tra Messina e Ragusa.

Il quadro regionale

Dall’analisi emerge un sistema del credito in cui convivono due esigenze: da un lato prestiti personali più contenuti e flessibili, dall’altro finanziamenti più strutturati come la cessione del quinto, che garantiscono importi maggiori ma su periodi più lunghi.

Un dato significativo riguarda la composizione dei richiedenti: oltre un terzo di chi ricorre alla cessione del quinto in Sicilia è un dipendente privato, a conferma del ruolo crescente di questa formula nel sostenere le esigenze finanziarie delle famiglie.



