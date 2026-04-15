Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Pallamano
15/04/2026 16:00:00

Handball Erice: è tempo di Play Off - Per l'Andata dei Quarti si va a Nuoro

https://www.tp24.it/immagini_articoli/15-04-2026/handball-erice-e-tempo-di-play-off-per-l-andata-dei-quarti-si-va-a-nuoro-450.jpg

Finalmente ci siamo: si parte con i playoff. Le Arpie della Handball Erice guidate da Frédéric Bougeant saranno impegnate in Sardegna dove sfideranno per il match d’andata dei Quarti di Finale Nuoro. La Germancar si è classifica ottava in regolar season e verrà a Erice per il ritorno il prossimo weekend. Solo per questo turno, infatti, la sfida sarà sulle due gare.

"Arriviamo ai play-off da capolista e ci aspettiamo un livello di gioco molto alto, con grande intensità, dichiara Gabriela Pessoa, terzino Handball Erice. Affrontiamo questa fase con la consapevolezza che potremo giocare l’eventuale gara decisiva in casa, ed è un vantaggio importante per noi. Ai quarti affronteremo Nuoro, una squadra che conosciamo bene. È un gruppo compatto, con un buon tiro dalla distanza e grande fisicità. Ci siamo già affrontate più volte in stagione, quindi sappiamo cosa aspettarci. Sono a Erice da due anni e mi trovo molto bene. Quest’anno mi sono adattata a un nuovo ruolo in campo e sono soddisfatta del percorso che sto facendo".

La gara avrà inizio alle ore 17 e sarà valevole per l’andata della sfida dei Quarti di finale dei Playoff della Serie A1. La principale novità è la partecipazione delle prime otto della classifica finale della stagione regolare. Quest’anno, perciò, si inizierà dai quarti di finale, da disputare in due sole gare di andata e ritorno; semifinale e finale rimarranno, invece, sulla distanza dei tre incontri. Credit: foto di Joe Pappalardo.
Quarti di Finale: 18 aprile 2026 | Ritorno: 25 aprile 2026
AC Life Style Erice – Germancar Nuoro
Jomi Salerno – Casalgrande Padana
Brixen Südtirol – Leno
Cassano Magnago – Sirio Toyota Teramo
Semifinali: 2, 9 e 13 maggio 2026
Finale Scudetto: 16, 23 e 30 maggio 2026









Native | 13/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-04-2026/1775723500-0-noleggio-lungo-termine-le-10-migliori-societa-che-stanno-cambiando-il-rapporto-degli-italiani-con-l-auto.jpg

Noleggio lungo termine: le 10 migliori società che stanno cambiando...

Native | 10/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-04-2026/1775814004-0-rapporto-mediobanca-gruppo-radenza-tra-i-leader-della-gdo-per-crescita-e-redditivita.jpg

Rapporto Mediobanca, Gruppo Radenza tra i leader della GDO per crescita e...

Native | 10/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/10-04-2026/1775805350-0-marsala-apre-il-trofeo-optimist-2026-vela-giovanile-alla-societa-canottieri.jpg

Marsala apre il Trofeo Optimist 2026: vela giovanile alla...