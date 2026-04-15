Handball Erice: è tempo di Play Off - Per l'Andata dei Quarti si va a Nuoro

15/04/2026 16:00:00

Finalmente ci siamo: si parte con i playoff. Le Arpie della Handball Erice guidate da Frédéric Bougeant saranno impegnate in Sardegna dove sfideranno per il match d’andata dei Quarti di Finale Nuoro. La Germancar si è classifica ottava in regolar season e verrà a Erice per il ritorno il prossimo weekend. Solo per questo turno, infatti, la sfida sarà sulle due gare.

"Arriviamo ai play-off da capolista e ci aspettiamo un livello di gioco molto alto, con grande intensità, dichiara Gabriela Pessoa, terzino Handball Erice. Affrontiamo questa fase con la consapevolezza che potremo giocare l’eventuale gara decisiva in casa, ed è un vantaggio importante per noi. Ai quarti affronteremo Nuoro, una squadra che conosciamo bene. È un gruppo compatto, con un buon tiro dalla distanza e grande fisicità. Ci siamo già affrontate più volte in stagione, quindi sappiamo cosa aspettarci. Sono a Erice da due anni e mi trovo molto bene. Quest’anno mi sono adattata a un nuovo ruolo in campo e sono soddisfatta del percorso che sto facendo".

La gara avrà inizio alle ore 17 e sarà valevole per l’andata della sfida dei Quarti di finale dei Playoff della Serie A1. La principale novità è la partecipazione delle prime otto della classifica finale della stagione regolare. Quest’anno, perciò, si inizierà dai quarti di finale, da disputare in due sole gare di andata e ritorno; semifinale e finale rimarranno, invece, sulla distanza dei tre incontri. Credit: foto di Joe Pappalardo.

Quarti di Finale: 18 aprile 2026 | Ritorno: 25 aprile 2026

AC Life Style Erice – Germancar Nuoro

Jomi Salerno – Casalgrande Padana

Brixen Südtirol – Leno

Cassano Magnago – Sirio Toyota Teramo

Semifinali: 2, 9 e 13 maggio 2026

Finale Scudetto: 16, 23 e 30 maggio 2026



