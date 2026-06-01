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Sport

» Pallamano
01/06/2026 18:11:00

Il petrosileno Giorgio Adamo campione d'Italia di Pallamano con il Cassano Magnago

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-06-2026/il-petrosileno-giorgio-adamo-campione-d-italia-di-pallamano-con-il-cassano-magnago-450.jpg

C’è anche il talento di Petrosino dietro lo storico trionfo della Cassano Magnago Handball Club, che ha conquistato il suo primo scudetto nella massima serie di pallamano italiana. Tra i protagonisti della cavalcata biancoamaranto c’è infatti Giorgio Adamo, giovane atleta siciliano che continua a ritagliarsi uno spazio sempre più importante nel panorama nazionale.

 

Per Adamo, il titolo italiano rappresenta un ulteriore passo in avanti in un percorso costruito con impegno, sacrificio e costanza. Dopo la stagione 2023-2024, la prima lontano dalla Sicilia, culminata con la promozione del Camerano in Serie A Gold, il giocatore petrosileno aveva già arricchito il proprio palmarès con la conquista della Coppa Italia nel 2025. Adesso arriva il traguardo più prestigioso: il campionato italiano vinto con la maglia del Cassano Magnago.

 

IlLa formazione lombarda ha chiuso una stagione straordinaria superando in finale la Raimond Sassari e scrivendo una pagina storica per il club. Nella decisiva gara-2, vinta 27-22 in Sardegna, anche Adamo ha dato il proprio contributo, confermandosi una pedina preziosa nello scacchiere della squadra allenata da Matteo Bellotti.

Il successo del Cassano Magnago premia un gruppo compatto e determinato, ma rappresenta anche una soddisfazione per tutta la comunità di Petrosino, che vede uno dei suoi giovani sportivi più promettenti raggiungere il tetto d’Italia. Giorgio Adamo continua così a portare in alto il nome della sua terra, confermandosi tra le realtà emergenti della pallamano nazionale e un esempio per tanti giovani che si avvicinano a questa disciplina.

 



Pallamano | 2026-05-24 20:22:00
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