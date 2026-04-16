Meteo Sicilia, ancora allerta gialla e pioggia. Ma nel weekend migliora

16/04/2026 08:10:00

Ancora instabilità in gran parte della Sicilia. Tranne in provincia di Trapani. Oggi, giovedì 16 Aprile, sono previsti rovesci o temporali in gran parte dell'Isola, ma le temperature sono in aumento.

La protezione civile regionale ha diramato l'allerta meteo gialla per il rischio idrogeologico nel settore centrale e orientale della Sicilia. Come dicevamo, unica provincia esclusa è quella trapanese, anche se è possibile qualche improvvisa precipitazione.

La Protezione civile scrive che per la giornata odierna “persistono precipitazioni sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, specie sul settore centro-occidentale dell’Isola. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate e attività elettrica”.

Mari: “localmente molto mosso” lo Ionio.

Le temperature però sono in rialzo, e ci avviciniamo ad un weekend con cielo sereno e giornate piacevoli. Domani, Venerdì, però, la pressione non è ancora forte. La giornata sarà contraddistinta da un tempo localmente instabile, ci sarà una nuvolosità diffusa che potrà provocare alcune precipitazioni irregolari soltanto sui settori sudorientali.



