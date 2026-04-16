Trapani, torna il Concorso Lirico Internazionale “Giuseppe Di Stefano” per scoprire le nuove voci dell’opera

16/04/2026 16:53:00

Trapani si prepara ad un nuovo appuntamento col Concorso Lirico Internazionale “Giuseppe Di Stefano”, giunto alla XXI edizione e organizzato dall’Ente Luglio Musicale Trapanese – Teatro di Tradizione.

L’appuntamento è fissato dal 13 al 16 maggio 2026 nella Sala Grande del Complesso Monumentale San Domenico, che diventerà per quattro giorni il centro di incontro di giovani cantanti provenienti da tutto il mondo.

La competizione, aperta ad artisti di qualsiasi nazionalità nati dopo il 1° gennaio 1989, si inserisce nel solco di una tradizione consolidata che, fin dalla sua istituzione nel 1994 per volontà di Francesco Braschi, ha perseguito un obiettivo preciso: individuare nuovi talenti e inserirli concretamente nel circuito professionale.

Non un semplice concorso, dunque, ma un vero percorso di accesso al palcoscenico.

Nel corso degli anni, infatti, numerosi vincitori hanno intrapreso carriere internazionali, contribuendo a rafforzare il ruolo della Città di Trapani come punto di riferimento per la lirica emergente.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è il direttore artistico Walter Roccaro: "Il Concorso Di Stefano rappresenta un’importante vetrina internazionale e, soprattutto, un trampolino di lancio concreto. Quest’anno i partecipanti saranno selezionati per interpretare I Capuleti e i Montecchi, un titolo che richiede interpreti di grande maturità artistica".

L’opera di Vincenzo Bellini sarà infatti al centro della selezione. I candidati concorreranno per i ruoli principali – Giulietta, Romeo, Tebaldo, Capellio e Lorenzo – che entreranno a far parte della nuova produzione dell’Ente.

Lo spettacolo sarà allestito con la regia, scene e costumi di Massimo Pizzi Gasparon e la direzione d’orchestra di Pietro Borgonovo, e andrà in scena dal 9 al 20 luglio 2026 al Teatro Giuseppe Di Stefano, con recite previste il 21 e 23 luglio nell’ambito della 78ª stagione lirica “Verbi d’Amore”.

Di alto profilo anche la commissione giudicatrice, presieduta dalla soprano Anna Caterina Antonacci, artista di fama internazionale che ha calcato alcuni dei più prestigiosi palcoscenici mondiali: dal Covent Garden all’Opéra di Parigi, fino al Teatro alla Scala e al Concertgebouw di Amsterdam. Accanto a lei siederanno il direttore d'orchestra Pietro Borgonovo, l'agente artistica Elsa Galasio, il regista Massimo Pizzi Gasparon, la soprano e agente artistica Stefanna Kibalova, il pianista e direttore di produzione dell'Ente Giacomo D'Angelo e il direttore artistico Walter Roccaro.

Il concorso è organizzato dall'Ente Luglio Musicale Trapanese – Teatro di Tradizione, in collaborazione con il Ministero della Cultura, la Regione Siciliana e la Città di Trapani. Contribuiscono alla realizzazione il Rotary Club Trapani Birgi Mozia, il Kiwanis Club Trapani, il Sicily Music Festival & Competition e l'Associazione Amici della Musica di Alcamo.

Il concorso mette in palio complessivamente 11.500 euro in scritture artistiche, ai quali si aggiungono 1.450 euro tra premi speciali, borse di studio e concerti retribuiti. Tra i riconoscimenti più significativi figurano un anno di rappresentanza artistica offerto da DM Artist Management, il Premio della Stampa assegnato da una giuria giornalistica, un concerto retribuito destinato ai due migliori concorrenti siciliani e diverse borse di studio sostenute da realtà del territorio. Previsto inoltre l’accesso diretto al Sicily Music Festival & Competition 2027.

Momento conclusivo della manifestazione sarà la prova finale del 16 maggio alle ore 21.00, aperta al pubblico con ingresso gratuito, al termine della quale si terrà la cerimonia di premiazione.

Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 4 maggio 2026 a concorsodistefano@lugliomusicale.it

(0923 29290).

Per Trapani si tratta non solo di un appuntamento artistico, ma di una conferma del proprio ruolo nel panorama lirico internazionale, capace di attrarre giovani talenti e offrire loro una concreta occasione di debutto professionale.



