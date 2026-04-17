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Cultura
17/04/2026 12:12:00

Selinunte, tra i templi arriva “SELÌBRIA”: la fiera del libro nel Parco archeologico

https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-04-2026/selinunte-tra-i-templi-arriva-selibria-la-fiera-del-libro-nel-parco-archeologico-450.jpg

I libri entrano nel cuore della storia. Il 25 aprile, in occasione della Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore, il Parco archeologico di Selinunte ospita per la prima volta “SELÌBRIA”, una fiera del libro che porta editori, lettori e storie tra gli antichi templi.

L’iniziativa, organizzata dal Club per l’UNESCO di Castelvetrano Selinunte in collaborazione con il Parco e CoopCulture, si svolgerà negli spazi del Baglio Florio e si inserisce nella giornata a ingresso gratuito nei siti culturali. Un’occasione che unisce promozione della lettura e valorizzazione del patrimonio, in uno dei luoghi simbolo della Sicilia.

Durante la giornata saranno presenti stand di case editrici e librerie siciliane, con novità editoriali, anteprime e pubblicazioni in arrivo. Un momento di incontro e confronto tra operatori del settore e pubblico, pensato per rafforzare il legame tra cultura, territorio e comunità.

Non solo libri: il programma prevede anche attività culturali, momenti di approfondimento e degustazioni, trasformando il Baglio Florio in uno spazio dinamico e aperto, dove la lettura diventa esperienza condivisa.

“SELÌBRIA” nasce con un duplice obiettivo: da un lato promuovere il libro come strumento di conoscenza e crescita, dall’altro sensibilizzare sull’importanza del diritto d’autore, tema centrale della ricorrenza internazionale.

 



Cultura | 2026-04-17 12:30:00
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