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Cultura

» Spettacoli
18/04/2026 12:11:00

Rosalía parla anche siciliano con il singolo “Focu ‘Ranni”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-04-2026/1776507316-0-rosalia-parla-anche-siciliano-con-il-singolo-focu-ranni.jpg

Rosalía, una delle popstar più influenti al mondo, canta in dialetto siciliano. Succede nel nuovo singolo “Focu ‘Ranni”, contenuto in “LUX (Complete Works)”, uscito oggi in digitale.

 

Un’operazione musicale che non è solo marketing, ma anche un segnale preciso: la Sicilia, la sua lingua e il suo immaginario continuano a esercitare un fascino globale.

 

La versione completa di “LUX”

 

Il nuovo progetto pubblicato da Columbia Records è la versione definitiva dell’album “LUX”, già certificato oro in Italia. Dentro ci sono quattro brani finora disponibili solo nei formati fisici: “Jeanne”, “Novia Robot”, “Dios es un Stalker (versión Francotiradora)” e, appunto, “Focu ‘Ranni”.

Un’aggiunta che cambia il senso complessivo del disco, ampliandone il respiro internazionale e sperimentale.

 

“Focu ‘Ranni”, la Sicilia nella musica globale

 

Il brano in dialetto siciliano è già accompagnato da un video disponibile su Apple Music e Spotify. Non è la prima volta che Rosalía gioca con lingue e sonorità diverse, ma questa incursione nel siciliano rappresenta un passaggio particolare.

Il titolo richiama immediatamente immagini forti: fuoco, energia, radici. E non è difficile immaginare che il pezzo possa diventare virale anche qui, dove il dialetto è identità viva e quotidiana.

 

 

Una carriera fuori dagli schemi

 

Rosalía arriva a questo progetto con un percorso già straordinario: 2 Grammy Awards e 13 Latin Grammy, una carriera costruita mescolando flamenco, pop, elettronica e cultura urbana.

Il salto globale è arrivato con “El Mal Querer”, mentre “MOTOMAMI” (platino in Italia) ha consolidato la sua immagine di artista visionaria, capace di dominare classifiche e critica.

 

Musica, moda e cinema

 

Negli ultimi anni, Rosalía è diventata anche un’icona culturale. Dal Met Gala alle campagne Calvin Klein, fino al debutto come attrice nella terza stagione della serie “Euphoria”, prevista nel 2026.

Una presenza trasversale che conferma il suo ruolo: non solo cantante, ma interprete del nostro tempo.

 

La tracklist completa

 

“LUX (Complete Works)” contiene 18 brani, tra cui:
“Sexo, Violencia y Llantas”, “Reliquia”, “Porcelana”, “Mio Cristo Piange Diamanti”, “Berghain”, “La Perla”, “De Madrugá”, fino alle nuove aggiunte come “Focu ‘Ranni”, “Jeanne” e “Novia Robot”.

Un lavoro ampio, stratificato, che conferma la direzione artistica di Rosalía: contaminazione continua, senza confini.

E adesso, dentro questo percorso globale, c’è anche un pezzo di Sicilia. Non è poco.









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