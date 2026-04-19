Ad Erice l'EcoForum sui Rifiuti e l'Economia Circolare

19/04/2026 15:00:00

Martedì prossimo, 21 aprile, Erice ospiterà l'EcoForum sui Rifiuti e l'Economia Circolare dedicato alla provincia di Trapani ed organizzato nell’ambito della 7ª edizione di Sicilia Munnizza Free, il progetto nazionale di Legambiente per liberare la Sicilia dai rifiuti e avviarla verso l’economia circolare chiudendo definitivamente con la stagione delle discariche, nonché pianificando e realizzando un sistema industriale del recupero e del riciclo che possa generare sviluppo, occupazione e benessere anche nella nostra regione.

L’Ecoforum costituirà, appunto, occasione per approfondire le criticità e le opportunità che insistono nella gestione del ciclo integrato dei rifiuti in ambito provinciale e individuare le soluzioni gestionali ed industriali strategiche per avviare la transizione necessaria e improcrastinabile verso l’economia circolare.

L’Ecoforum si svolgerà presso il Centro Sociale Polifunzionale “Peppino Impastato” e consterà di due sessioni, con la prima che si concentrerà sulla gestione del Ri-Ciclo integrato dei Rifiuti, tra prevenzione, riduzione, qualità della raccolta, tariffazione puntuale, impiantistica a servizio della differenziata e per il recupero effettivo di materia da tutte le frazioni di rifiuti, domestici e non, ai fini della preparazione per il riutilizzo. Nella seconda sessione, invece, il focus verrà spostato sulle criticità e le proposte in materia di gestione della raccolta differenziata nei comuni costieri in ragione delle cosiddette varianze estive e sulle attività di contrasto all’annoso problema degli abbandoni sul territorio. Verrà inoltre affrontato il tema della protezione e della corretta gestione della posidonia oceanica spiaggiata, anche alla luce della recentissima circolare regionale n. 22094 del 02/04/20.



