Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Ambiente
20/04/2026 16:20:00

San Vito Lo Capo, spiaggia dimezzata dopo il ciclone Harry

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-04-2026/1776694759-0-san-vito-lo-capo-spiaggia-dimezzata-dopo-il-ciclone-harry.jpg

Giornata quasi estiva oggi, 20 aprile, a San Vito Lo Capo, dove nonostante la stagione ancora primaverile diversi bagnanti affollano la celebre spiaggia. Una scena che, di per sé, non rappresenta una novità per una delle località balneari più rinomate della Sicilia.

 

A colpire, però, è un dettaglio tutt’altro che ordinario: la spiaggia appare sensibilmente ridotta rispetto al passato. Come mostra un video pubblicato da TP24, il passaggio del ciclone Harry ha avuto effetti evidenti sulla morfologia della costa.

 

La lunga e ampia distesa di sabbia che ha sempre caratterizzato San Vito lo Capo — famosa per la sua profondità, che dalla strada arrivava fino al bagnasciuga con metri e metri di arenile — oggi risulta visibilmente ristretta. In alcuni tratti, la “lingua” di spiaggia sembra essersi quasi dimezzata, lasciando meno spazio a disposizione di turisti e residenti.

 

Un cambiamento significativo per una località che ha sempre fatto della sua spiaggia ampia e sabbiosa uno dei principali punti di forza. Resta ora da capire se si tratta di un fenomeno temporaneo o di una trasformazione destinata a durare.

 



Ambiente | 2026-04-17 16:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-04-2026/marsala-e-il-dissesto-idrogeologico-di-villa-genna-250.jpg

Marsala e il dissesto idrogeologico di Villa Genna

Fino agli anni “50 del secolo scorso, lo Stagnone, nel tratto prospiciente la parte settenntrionale della villa Genna, della proprietà Piazza e parte della proprietà Spanò-Trapani (foto 1),  descriveva un'ampia...







Native | 20/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-04-2026/1776689495-0-tenuta-gorghi-tondi-e-wwf-italia-al-via-le-domeniche-in-cantina-nella-riserva-lago-preola-e-gorghi-tondi.jpg

Tenuta Gorghi Tondi e WWF Italia: al via le “Domeniche in...

Native | 17/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/17-04-2026/1776412528-0-200-giovani-velisti-a-marsala-oggi-al-via-il-trofeo-optimist-italia-kinder-joy-of-moving-2026.jpg

200 giovani velisti a Marsala: oggi al via il Trofeo Optimist Italia...

Native | 13/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-04-2026/1775723500-0-noleggio-lungo-termine-le-10-migliori-societa-che-stanno-cambiando-il-rapporto-degli-italiani-con-l-auto.jpg

Noleggio lungo termine: le 10 migliori società che stanno cambiando...