San Vito Lo Capo, spiaggia dimezzata dopo il ciclone Harry

20/04/2026 16:20:00

Giornata quasi estiva oggi, 20 aprile, a San Vito Lo Capo, dove nonostante la stagione ancora primaverile diversi bagnanti affollano la celebre spiaggia. Una scena che, di per sé, non rappresenta una novità per una delle località balneari più rinomate della Sicilia.

A colpire, però, è un dettaglio tutt’altro che ordinario: la spiaggia appare sensibilmente ridotta rispetto al passato. Come mostra un video pubblicato da TP24, il passaggio del ciclone Harry ha avuto effetti evidenti sulla morfologia della costa.

La lunga e ampia distesa di sabbia che ha sempre caratterizzato San Vito lo Capo — famosa per la sua profondità, che dalla strada arrivava fino al bagnasciuga con metri e metri di arenile — oggi risulta visibilmente ristretta. In alcuni tratti, la “lingua” di spiaggia sembra essersi quasi dimezzata, lasciando meno spazio a disposizione di turisti e residenti.

Un cambiamento significativo per una località che ha sempre fatto della sua spiaggia ampia e sabbiosa uno dei principali punti di forza. Resta ora da capire se si tratta di un fenomeno temporaneo o di una trasformazione destinata a durare.



