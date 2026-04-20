Oggi a Santa Ninfa l'ultimo saluto a Miriam Indelicato
Giornata di dolore e silenzio a Santa Ninfa, dove oggi, lunedì 20 aprile alle ore 16, nella Chiesa Madre, si celebrano i funerali di Miriam Indelicato, la giovane di 23 anni morta a Roma in circostanze ancora da chiarire.
E' stato proclamato il lutto cittadino non solo a Santa Ninfa, ma anche a Campobello di Mazara, paese d’origine del padre. Il rito funebre sarà officiato dal vescovo monsignor Angelo Giurdanella, affiancato dal parroco don Giacinto Leone. Attese centinaia di persone per un ultimo abbraccio a una ragazza la cui morte ha colpito profondamente più comunità.
Lutto cittadino
A Santa Ninfa e Campobello di Mazara oggi è lutto cittadino. I sindaci hanno disposto l’esposizione delle bandiere a mezz’asta e un minuto di raccoglimento nelle scuole. Invitata anche la cittadinanza a sospendere le attività economiche tra le 15 e le 18, in concomitanza con le esequie.
“Un evento così drammatico e inaccettabile non può che colpire l’intera comunità, lasciando un vuoto incolmabile”, ha dichiarato il primo cittadino di Campobello Giuseppe Castiglione.
La tragedia a Roma
La morte della giovane risale a giovedì mattina, quando Miriam è stata trovata senza vita in via Bolzano, nel quartiere Trieste della capitale, dove viveva. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza sarebbe precipitata nella tromba delle scale del palazzo.
Le indagini sono in corso e restano aperte diverse ipotesi, dal gesto volontario all’incidente domestico. Gli investigatori del commissariato Salario Parioli stanno cercando di ricostruire le ultime ore della giovane: sequestrati pc e cellulare, che saranno analizzati insieme alle chat e ai profili social.
Una vita tra Sicilia e Roma
Miriam Indelicato era cresciuta tra Santa Ninfa, Campobello di Mazara e Castelvetrano, dove aveva frequentato il liceo delle Scienze umane. Successivamente si era trasferita a Roma per studiare e costruire il proprio futuro.
La sua morte ha lasciato sgomenti amici, familiari e intere comunità. Oggi pomeriggio, nel silenzio e nel dolore, Santa Ninfa si fermerà per salutarla.
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