Tenuta Gorghi Tondi e WWF Italia: al via le “Domeniche in cantina” nella Riserva Lago Preola e Gorghi Tondi

20/04/2026 09:10:00

Un nuovo progetto di enoturismo tra natura, biodiversità e vino nel cuore della Sicilia sud-occidentale. Primo appuntamento il 26 aprile dedicato alla testuggine palustre siciliana.

Mazara del Vallo (TP) – Nasce un nuovo modo di vivere il territorio, dove il vino incontra la natura e l’esperienza diventa relazione.

Tenuta Gorghi Tondi, in collaborazione con WWF Italia, presenta Domeniche in cantina, alla scoperta della Riserva: un ciclo di appuntamenti enoturistici all’interno della Riserva naturale Lago Preola e Gorghi Tondi.

Un’iniziativa pensata per valorizzare uno degli ecosistemi più preziosi della Sicilia sud-occidentale e offrire al pubblico un’esperienza autentica, capace di unire conoscenza, paesaggio e convivialità.

Il primo appuntamento è in programma sabato 26 aprile ed è dedicato alla testuggine palustre siciliana, specie simbolo della riserva. La giornata si aprirà con un’introduzione a cura della Direttrice dell’Oasi WWF Lago Preola e Gorghi Tondi, Stefania D’Angelo, tra le protagoniste del 2026 Women Changemakers, che guiderà i partecipanti alla scoperta di un habitat unico, caratterizzato da zone umide, vegetazione spontanea e una ricca biodiversità.

Seguirà una passeggiata lungo uno dei sentieri della riserva, per osservare da vicino un paesaggio sospeso tra terra e acqua, dove la presenza della fauna selvatica è parte integrante dell’equilibrio naturale.

Il percorso proseguirà in cantina, con una visita guidata che mette in relazione diretta territorio e produzione vinicola. In questo contesto, il vino si racconta come espressione di un ambiente specifico, influenzato dalla vicinanza al mare, dalla ventilazione costante e dalla biodiversità che caratterizza l’area.

La giornata si concluderà con un picnic con vista sui vigneti detta tenuta: un momento conviviale pensato per vivere il paesaggio in modo autentico e condiviso. L’esperienza include un cestino con prodotti del territorio e una bottiglia di vino ogni due persone.

Il progetto proseguirà nei mesi successivi con appuntamenti tematici dedicati alla vita della riserva e alle sue specie: dalla cura degli uccelli alla biodiversità notturna, dall’apicoltura alle attività di riforestazione.

“Domeniche in cantina” nasce con l’obiettivo di offrire un’esperienza coerente con la filosofia produttiva della tenuta, che da sempre pone al centro il rispetto dell’ambiente e la valorizzazione del territorio. I vigneti di Tenuta Gorghi Tondi si sviluppano infatti all’interno di un contesto naturale unico, tra il Mar Mediterraneo e una zona umida protetta, dove la biodiversità rappresenta un elemento fondamentale dell’identità aziendale.

L’iniziativa si rivolge a un pubblico curioso e consapevole, interessato a vivere il vino non solo come prodotto, ma come parte di un racconto più ampio, fatto di natura, cultura e tempo. La partecipazione è su prenotazione tramite il sito ufficiale della tenuta.

INFO UTILI

Evento: Domeniche in cantina, alla scoperta della Riserva

Primo appuntamento: 26 aprile – Testuggine palustre siciliana

Luogo: Tenuta Gorghi Tondi, Mazara del Vallo (TP)

Esperienza include:

-introduzione con guida WWF

-passeggiata nella riserva

-osservazione della fauna

-visita in cantina

-picnic tra i vigneti con prodotti del territorio e vino



Prenotazione: disponibile online (link diretto: https://gorghitondi.it/it_it/visit/?experience=915ef9db-66b5-4e76-ad1e-f078692942a5)

Credits foto: Benedetto Tarantino



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