Paceco, scuola e intelligenza artificiale: confronto sulle difficoltà di apprendimento

20/04/2026 09:40:00

Si è svolta lo scorso 14 aprile, nell’aula magna della scuola Giovanni XXIII di Paceco, la conferenza dal titolo “Difficoltà di apprendimento nell’era dell’intelligenza artificiale”, un incontro che ha registrato una partecipazione numerosa e attenta da parte del corpo docente.

Al centro dell’appuntamento temi di grande attualità legati al mondo della scuola e alle trasformazioni in atto. I relatori, il dottor Giuseppe D’Ales e la dottoressa Federica Tosto, hanno approfondito aspetti fondamentali come il neurosviluppo, l’impatto delle nuove tecnologie nella didattica e il ruolo dell’insegnante di fronte ai diversi stili di apprendimento degli studenti.

Durante l’incontro sono emersi spunti concreti e riflessioni utili per affrontare le sfide educative poste dall’intelligenza artificiale, sempre più presente anche nei contesti scolastici. Un’occasione di confronto che ha permesso ai docenti di aggiornarsi e riflettere su metodologie innovative per rendere l’insegnamento più efficace e inclusivo.

Un sentito ringraziamento è stato rivolto ai relatori, alla dirigente scolastica Barbara Mineo, alla dottoressa Alessandra Plaja e a tutti i soci del club che hanno contribuito all’organizzazione dell’evento.



