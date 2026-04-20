Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Se ne sono andati
20/04/2026 09:08:00

Marsala, oggi i funerali di Marianna Licari. Il cordoglio dell'Ordine degli Avvocati

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-04-2026/1776668970-0-marsala-oggi-i-funerali-di-marianna-licari-il-cordoglio-dell-ordine-degli-avvocati.jpg

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Marsala annuncia con profondo dolore la prematura scomparsa dell’Avv. Marianna Licari, stimata professionista e attuale Tesoriere dell’Ordine, spenta all’età di 51 anni a seguito di una breve ma inesorabile malattia.


L’Avv. Licari, iscritta all’Albo speciale dei Cassazionisti, ha servito l’istituzione forense con dedizione e integrità sin dalla sua prima elezione in Consiglio nel 2019. Dal febbraio 2023 ricopriva con alto senso di responsabilità la carica di Tesoriere, rappresentando il Foro di Marsala anche come Delegata all’Assemblea dell’Unione degli Ordini Forensi della Sicilia.
Il Presidente e i Consiglieri tutti ricordano non solo la sua indiscussa competenza e il rigore professionale, ma soprattutto le doti umane, la gentilezza e l’impegno costante profuso a favore della classe forense. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile tra i colleghi e in tutta la comunità marsalese.
 

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Marsala si stringe con commozione al dolore della famiglia in questo momento di profondo cordoglio. I funerali saranno celebrati oggi alle ore 17.00 presso la Chiesa Madre di Marsala.


Se ne sono andati | 2026-04-18 14:59:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/18-04-2026/marsala-addio-a-giovanni-mannone-250.jpg

Marsala, addio a Giovanni Mannone

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Giovanni Mannone, di 60 anni. I funerali saranno celebrati lunedì 20 aprile 2026 alle ore 15:30 presso la Chiesa Maria Santissima Bambina di Marsala. Il rito funebre...