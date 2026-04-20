Marsala, oggi i funerali di Marianna Licari. Il cordoglio dell'Ordine degli Avvocati

20/04/2026 09:08:00

Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Marsala annuncia con profondo dolore la prematura scomparsa dell’Avv. Marianna Licari, stimata professionista e attuale Tesoriere dell’Ordine, spenta all’età di 51 anni a seguito di una breve ma inesorabile malattia.



L’Avv. Licari, iscritta all’Albo speciale dei Cassazionisti, ha servito l’istituzione forense con dedizione e integrità sin dalla sua prima elezione in Consiglio nel 2019. Dal febbraio 2023 ricopriva con alto senso di responsabilità la carica di Tesoriere, rappresentando il Foro di Marsala anche come Delegata all’Assemblea dell’Unione degli Ordini Forensi della Sicilia.

Il Presidente e i Consiglieri tutti ricordano non solo la sua indiscussa competenza e il rigore professionale, ma soprattutto le doti umane, la gentilezza e l’impegno costante profuso a favore della classe forense. La sua scomparsa lascia un vuoto incolmabile tra i colleghi e in tutta la comunità marsalese.



Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Marsala si stringe con commozione al dolore della famiglia in questo momento di profondo cordoglio. I funerali saranno celebrati oggi alle ore 17.00 presso la Chiesa Madre di Marsala.