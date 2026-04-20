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Sport
20/04/2026 15:51:00

Sicily Dance Cup 2026: tante medaglie per Evasione Latina al Palaghiaccio di Catania

https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-04-2026/sicily-dance-cup-2026-tante-medaglie-per-evasione-latina-al-palaghiaccio-di-catania-450.jpg

Grande spettacolo e risultati di rilievo per la scuola di danza “Evasione Latina” alla Sicily Dance Cup 2026, andata in scena sabato 18 aprile al Palaghiaccio di Catania. La competizione, tra le più partecipate nel panorama delle danze caraibiche, ha visto la presenza di oltre 400 atleti provenienti da tutta Italia.

Sotto la guida dei maestri Leo Fileti e Giovanna Barbiera, gli allievi trapanesi hanno conquistato complessivamente dieci medaglie, confermando l’elevato livello tecnico della scuola.

 

Nella categoria 8/11 anni spicca la prestazione di Chiara Bucaida, protagonista di una doppietta d’oro con il primo posto sia nella Bachata shine che nella Salsa shine. Sempre tra i più piccoli, Cloe Sardo conquista l’argento nel Merengue Shine, mentre Pia Matilde Santoro si ferma in semifinale dopo un’ottima esibizione.

Nella fascia 12/15 anni, doppio secondo posto per Syria Gianno, salita sul podio sia nella Bachata shine che nella Salsa shine.

Tra gli adulti, nella categoria 28/34 anni, Miriana Fontana domina la scena conquistando due medaglie d’oro, imponendosi sia nella Bachata che nella Salsa.

Ottimi risultati anche nella categoria 19/OL, dove nella Bachata shine la scuola piazza tre atlete nelle prime quattro posizioni: oro per Anna Russo, bronzo per Luna Guercio e quarto posto per Anna Chiara Rallo.

 

Un bottino importante che premia il lavoro quotidiano dello staff tecnico. “Le ragazze sono state impeccabili, sia sul piano atletico che interpretativo – commentano i maestri –. Questo è solo l’inizio della stagione”.

La manifestazione si conferma così un appuntamento di riferimento per le danze caraibiche in Sicilia, capace di richiamare centinaia di atleti e appassionati da tutta la penisola.

 



Sport | 2026-04-20 01:30:00
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