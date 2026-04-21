Alcamo, giovani e spiritualità: il 25 aprile il XXIX Capitolo Francescano di Sicilia

21/04/2026 18:00:00

Si terrà sabato 25 aprile, a partire dalle ore 10.00 in Piazza della Repubblica, il XXIX Capitolo Francescano dei Giovani di Sicilia, dal titolo “Chiamati a cose grandi! con Francesco verso la santità”. L’iniziativa è promossa dalla Pastorale Giovanile dei Frati Minori di Sicilia, in collaborazione con l’Ufficio Cultura del Comune di Alcamo.

Il Capitolo rappresenta un evento annuale ormai consolidato, un vero e proprio momento di festa e condivisione rivolto ai giovani siciliani che si ispirano alla figura di San Francesco d’Assisi. Da oltre vent’anni, infatti, la manifestazione attraversa diverse città dell’isola, coinvolgendo centinaia di partecipanti in una giornata all’insegna della fraternità, della musica, dell’ascolto e della preghiera.

Circa 500 partecipanti attesi in città

Per l’edizione 2026 la scelta è ricaduta su Alcamo, dove sono attesi circa 500 giovani provenienti da tutta la Sicilia. Momento centrale della giornata sarà la celebrazione eucaristica, prevista alle ore 12.30 presso la Chiesa Madre.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Domenico Surdi, che ha sottolineato come l’iniziativa rappresenti «una giornata dedicata all’accoglienza, alla gioia francescana e alla condivisione spirituale», oltre che un’opportunità per far conoscere la città ai tanti partecipanti.

Un evento nel segno dell’VIII centenario francescano

La manifestazione si inserisce anche nel calendario delle celebrazioni per l’VIII Centenario della morte di San Francesco d’Assisi (1226–2026), Patrono d’Italia. Una ricorrenza significativa che invita a riscoprire valori universali come la pace, la fraternità, la cura del creato e il rispetto dell’altro.

Il Capitolo Francescano dei Giovani si conferma così non solo come un momento di spiritualità, ma anche come un’importante occasione di aggregazione giovanile e valorizzazione culturale del territorio.



