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Cronaca

» Meteo
21/04/2026 08:17:00

Meteo Sicilia, sole e clima quasi estivo: temperature fino a 26 gradi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-04-2026/meteo-sicilia-sole-e-clima-quasi-estivo-temperature-fino-a-26-gradi-450.jpg

Bel tempo protagonista in Sicilia per oggi, martedì 21 aprile, e per i prossimi giorni. L’anticiclone subtropicale continua a dominare la scena sull’Isola, garantendo condizioni stabili, cieli sereni e temperature sopra la media stagionale.

 

Sole e temperature miti

Per tutta la giornata il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con qualche velatura innocua al mattino. Nel pomeriggio potranno comparire leggere nubi solo sulle aree montuose e sul versante orientale, senza alcun rischio di pioggia.

Le temperature restano stazionarie ma elevate per il periodo, con valori che in alcune zone interne, soprattutto nel Catanese, potranno toccare anche i 25-26 gradi. Clima quindi decisamente primaverile, a tratti quasi estivo.

Queste le principali temperature previste:

  • Trapani 15/22°C
  • Palermo 15/24°C
  • Catania 15/25°C
  • Messina 16/25°C
  • Agrigento 11/21°C
  • Caltanissetta 9/22°C
  • Enna 8/20°C
  • Ragusa 10/22°C
  • Siracusa 14/24°C

 

Venti e mari

I venti soffieranno deboli o al massimo moderati, prevalentemente dai quadranti meridionali. Mari generalmente poco mossi, con lo Ionio che potrà risultare localmente mosso.

Nessuna allerta meteo è stata diramata dalla Protezione civile regionale.

 

E nei prossimi giorni?

Il quadro non cambierà molto. L’alta pressione continuerà a garantire tempo stabile e soleggiato su tutta la Sicilia. Il clima resterà gradevole, con temperature sopra la media e giornate ideali per attività all’aperto.

Insomma, almeno per ora, la primavera siciliana ha deciso di fare sul serio. E l’ombrello può restare tranquillamente a casa.









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