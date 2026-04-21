Meteo Sicilia, sole e clima quasi estivo: temperature fino a 26 gradi

Bel tempo protagonista in Sicilia per oggi, martedì 21 aprile, e per i prossimi giorni. L’anticiclone subtropicale continua a dominare la scena sull’Isola, garantendo condizioni stabili, cieli sereni e temperature sopra la media stagionale.
Sole e temperature miti
Per tutta la giornata il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, con qualche velatura innocua al mattino. Nel pomeriggio potranno comparire leggere nubi solo sulle aree montuose e sul versante orientale, senza alcun rischio di pioggia.
Le temperature restano stazionarie ma elevate per il periodo, con valori che in alcune zone interne, soprattutto nel Catanese, potranno toccare anche i 25-26 gradi. Clima quindi decisamente primaverile, a tratti quasi estivo.
Queste le principali temperature previste:
- Trapani 15/22°C
- Palermo 15/24°C
- Catania 15/25°C
- Messina 16/25°C
- Agrigento 11/21°C
- Caltanissetta 9/22°C
- Enna 8/20°C
- Ragusa 10/22°C
- Siracusa 14/24°C
Venti e mari
I venti soffieranno deboli o al massimo moderati, prevalentemente dai quadranti meridionali. Mari generalmente poco mossi, con lo Ionio che potrà risultare localmente mosso.
Nessuna allerta meteo è stata diramata dalla Protezione civile regionale.
E nei prossimi giorni?
Il quadro non cambierà molto. L’alta pressione continuerà a garantire tempo stabile e soleggiato su tutta la Sicilia. Il clima resterà gradevole, con temperature sopra la media e giornate ideali per attività all’aperto.
Insomma, almeno per ora, la primavera siciliana ha deciso di fare sul serio. E l’ombrello può restare tranquillamente a casa.