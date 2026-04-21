Marsala: il 13 maggio al Santuario di Birgi le celebrazioni della Madonna di Fatima

Il 13 maggio la Chiesa celebra la Madonna di Fatima, ricordando la prima apparizione della Vergine ai tre pastorelli avvenuta nel 1917 nella località di Cova da Iria. In seguito a quegli eventi è sorto il celebre Santuario di Nostra Signora di Fatima, meta ogni anno di milioni di pellegrini provenienti da tutto il mondo.
Anche in Sicilia, e precisamente a Marsala, nella zona nord vicino all’aeroporto di Birgi, sorge l’“Opera Santuario Nostra Signora di Fatima”, luogo di preghiera che accoglie fedeli da tutta l’isola.
Il programma religioso
La festa in onore della Vergine ricorrerà mercoledì 13 maggio. In preparazione, dal 4 al 12 maggio, ogni giorno alle 18:30 si terranno:
- l’Esposizione Eucaristica
- la recita dei Vespri
- il Santo Rosario
Seguirà alle 19:30 la Santa Messa presieduta da Roberto Sardu.
La novena rappresenta un momento importante per i fedeli, occasione per prepararsi spiritualmente alla solennità e affidare alla Vergine le proprie intenzioni.
Il giorno della festa
Il momento culminante sarà il 13 maggio, con la Santa Messa solenne delle 19:00, presieduta da Angelo Giurdanella.
Invito ai fedeli
I fedeli sono invitati a partecipare numerosi, unendosi nella preghiera del Rosario e nelle celebrazioni eucaristiche, affidandosi alla Madonna come guida nel cammino di fede.
Per l’organizzazione di pellegrinaggi o gruppi è possibile contattare il numero 0923-966873.