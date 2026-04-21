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Scuola
21/04/2026 20:15:00

Marsala, studenti dell’ITET Garibaldi alla finale regionale del progetto “Idee in azione” 

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Marsala protagonista di innovazione e talento giovanile: gli studenti dell’ITET “G. Garibaldi” conquistano la finale regionale del progetto “Idee in azione”, promosso dal Gruppo Giovani Imprenditori di Sicindustria Trapani insieme a JA Italia.

 

La premiazione si è svolta nell’Aula Magna dell’istituto marsalese, al termine di un percorso formativo articolato in due fasi: una teorica, dedicata alla costruzione di un piano imprenditoriale, e una pratica, incentrata sul lavoro di gruppo e sullo sviluppo concreto di idee d’impresa.

Guidati dai docenti Fabio Parrinello e Margherita La Mantia, e affiancati dai Giovani Imprenditori, gli studenti hanno messo in campo creatività, spirito d’iniziativa e competenze, dando vita a veri e propri concept imprenditoriali. A distinguersi sono state le classi IVC SIA e IVC Elettronica ed elettrotecnica, che si sono aggiudicate il primo posto.

 

Sette i gruppi coinvolti, tutti capaci di raccogliere la sfida con impegno e partecipazione. Per i vincitori si apre ora la strada verso la finale regionale, in programma il 14 maggio a Siracusa, dove si confronteranno con i migliori progetti provenienti da tutta la Sicilia.

Soddisfazione è stata espressa dal presidente dei Giovani Imprenditori di Sicindustria Trapani, Vincenzo Mucaria, che ha sottolineato il valore dell’iniziativa: “Avvicinare scuola e impresa significa investire sui giovani e sul futuro del territorio, valorizzando competenze fondamentali per il mondo del lavoro”.

 

Parole condivise anche dalla dirigente scolastica Loana Giacalone, che ha evidenziato come esperienze di questo tipo consentano agli studenti di rafforzare competenze orientative e di diventare protagonisti consapevoli del proprio percorso professionale.

Il progetto “Idee in azione” si conferma così un importante laboratorio di crescita, capace di unire formazione, innovazione e sviluppo territoriale, offrendo ai giovani strumenti concreti per immaginare e costruire il proprio futuro.

 



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