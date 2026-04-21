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» Turismo
21/04/2026 22:00:00

Favignana e San Vito Lo Capo tra le mete più desiderate: la Sicilia domina la top 5 delle “Small Cities 2026”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-04-2026/favignana-e-san-vito-lo-capo-tra-le-mete-piu-desiderate-la-sicilia-domina-la-top-5-delle-small-cities-2026-450.jpg

La Sicilia piazza due gioielli nella top 5 delle mete italiane più cercate online tra i piccoli centri: Favignana è quarta e San Vito Lo Capo quinta nella classifica 2026 stilata dal portale Holidu. Un risultato che conferma il fascino crescente delle località siciliane sotto i 5mila abitanti, sempre più al centro delle scelte turistiche degli italiani.


Nel panorama delle destinazioni emergenti, dominato da mete iconiche come Roccaraso, Portofino e Amalfi che occupano il podio, la Sicilia si distingue con due presenze d’eccellenza subito ai piedi: Favignana (75.140 ricerche mensili) e San Vito Lo Capo (75.090).

 

Due località diversissime ma complementari. Favignana, perla delle Egadi, continua a incantare con le sue acque cristalline e un turismo sempre più orientato alla sostenibilità e all’esperienza autentica. San Vito Lo Capo, invece, resta una delle spiagge più amate d’Italia, con un’offerta turistica ampia e prezzi tra i più accessibili della classifica: circa 111 euro a notte, tra i più bassi in assoluto.

 

 

Nonostante il successo, San Vito Lo Capo registra una lieve flessione rispetto al 2025 (-3 posizioni), segnale di una competizione sempre più serrata tra le piccole destinazioni italiane. Favignana, invece, consolida la sua posizione ai vertici, confermandosi una delle mete più ambite del Mediterraneo.

Il dato complessivo racconta una tendenza chiara: cresce la voglia di borghi e piccoli centri, lontani dal turismo di massa ma ricchi di identità. E in questa nuova geografia del viaggio, la Sicilia continua a giocare un ruolo da protagonista.



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