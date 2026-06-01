Aeroporto di Palermo, ponte del 2 giugno da record: attesi 171 mila passeggeri

01/06/2026 17:30:00

L’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo si prepara a vivere uno dei periodi più intensi dell’anno. In occasione del ponte del 2 giugno, tra venerdì 29 maggio e martedì 2 giugno, sono attesi circa 171 mila passeggeri, con una crescita dell’11,5% rispetto allo stesso periodo del 2025.

Secondo le stime diffuse da Gesap, la società che gestisce lo scalo palermitano, aumentano anche i movimenti aerei, che raggiungeranno quota 1.091 voli, con un incremento del 10,5% rispetto allo scorso anno.

A trainare la crescita è soprattutto il traffico internazionale. I passeggeri diretti o provenienti dall’estero saranno oltre 72 mila, con un aumento del 31,5% rispetto ai circa 55 mila registrati nel ponte del 2025. Anche i voli internazionali segnano una forte espansione, passando da 334 a 446 collegamenti, pari a un incremento del 29,6%.

Più contenuta, invece, la crescita del traffico nazionale. I passeggeri dei voli domestici saranno quasi 99 mila, un dato sostanzialmente stabile rispetto allo scorso anno, con una variazione positiva dello 0,33%.

I numeri confermano il momento favorevole per lo scalo palermitano anche su base mensile. Maggio 2026 si chiuderà infatti con circa 970 mila passeggeri transitati, facendo registrare un nuovo record storico e un incremento dell’8,5% rispetto allo stesso mese del 2025.

L’andamento conferma il crescente ruolo dell’aeroporto di Palermo come porta d’ingresso della Sicilia, sostenuto dall’espansione delle rotte internazionali e dall’aumento dell’attrattività turistica del territorio.

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Gesap chiude il 2025 con oltre 10 milioni di utile

Conti in crescita e investimenti per il futuro. Il consiglio di amministrazione di Gesap ha approvato il progetto di bilancio 2025 della società che gestisce l’aeroporto internazionale Falcone Borsellino di Palermo, confermando un esercizio caratterizzato da risultati economici positivi e da un forte programma di sviluppo infrastrutturale.

Il bilancio evidenzia un utile netto superiore ai 10 milioni di euro, mentre il valore della produzione raggiunge i 78,6 milioni. L’Ebitda supera i 24 milioni di euro e il risultato prima delle imposte si attesta a 13,8 milioni.

Sul fronte del traffico passeggeri, nel 2025 lo scalo palermitano ha superato quota 9,2 milioni di viaggiatori, registrando una crescita del 3,4% rispetto all’anno precedente. Determinante il contributo del traffico internazionale, aumentato dell’11,5%, segnale di un consolidamento della presenza dell’aeroporto nei mercati esteri e di un progressivo ampliamento del network di collegamenti.

In crescita anche le attività commerciali non direttamente legate al traffico aereo. I ricavi del comparto “non aviation” sono aumentati del 4,8%, grazie soprattutto ai risultati positivi dei servizi di autonoleggio, parcheggi, attività retail, ristorazione e subconcessioni.

Il piano di sviluppo prevede investimenti complessivi per 87,5 milioni di euro, interamente finanziati con risorse proprie. Un elemento che, secondo la società, testimonia la capacità di autofinanziamento e la solidità finanziaria raggiunta negli ultimi anni.

Tra gli interventi completati nel corso del 2025 figurano il primo lotto dei lavori di adeguamento sismico e ristrutturazione del terminal passeggeri, il potenziamento dei sistemi di controllo dei bagagli, l’installazione di nuovi sistemi di sicurezza e la sostituzione dei pontili di imbarco.

Nei prossimi anni l’attenzione sarà rivolta a nuove opere strategiche: il secondo lotto di riqualificazione del terminal, la realizzazione di nuovi gate, l’ampliamento delle aree commerciali, l’espansione del parcheggio P2, il potenziamento delle infrastrutture operative e ulteriori investimenti in sostenibilità ambientale e produzione di energia da fonti rinnovabili. Tra le novità più recenti rientra anche l’apertura della nuova area cargo.

Per Gesap, i risultati del 2025 rappresentano un ulteriore passo nel percorso di consolidamento dello scalo palermitano, sempre più centrale nel sistema dei trasporti, del turismo e dell’economia siciliana.



