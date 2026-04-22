22 Aprile: insulti russi a Meloni, saltano i negoziati, continua la tregua

22/04/2026 07:22:00

E' il 22 Aprile 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Sulla tv di Stato russa un conduttore vicino a Putin ha insultato pesantemente Meloni, in italiano e in russo, dandole tra le altre cose della «carogna», chiamandola «PuttaMeloni» e «traditrice». L’ambasciatore russo è stato convocato alla Farnesina

• Vance ha rinunciato al suo viaggio a Islamabad perché gli iraniani hanno rifiutato di partecipare alla seconda tornata di negoziati (anche se sembra che Mojtaba Khameini avesse dato il via libera ai colloqui)



• Trump ha deciso di estendere la tregua «fino al momento in cui verrà presentata la proposta», ha scritto su Truth (stranamente senza usare maiuscole)

• Per far fronte ad una possibile crisi energetica, Merz è pronto a convocare il Consiglio nazionale di sicurezza e la Francia ha annunciato che toglierà due miliardi di euro dal welfare

• Il mese scorso il maggiore importatore dell’ue di metano russo è stato la Spagna, con un aumento del 124 per cento rispetto a febbraio

• I ministri degli Esteri dell’Ue non sono riusciti a trovare un accordo su potenziali sanzioni contro Israele, anche per l’opposizione di Germania e Italia, che contestano quelle che si vogliono imporre ai coloni perché applicate a degli individui e non ai governi

• Parlando davanti al Parlamento inglese, il segretario Olly Robbins ha detto dicendo di aver ricevuto una «costante pressione» da Downing Street perché la nomina di Lord Mendelson venisse approvata, smentendo così il premier Starmer

• Trump ha partecipato a una maratona di lettura della Bibbia, registrando nello Studio Ovale un brano dal Secondo libro delle Cronache

• Nonostante le riserve sulla norma per i rimpatri espresse lunedì dal presidente Mattarella, il governo ha detto che la norma rimane. Ma verrà modificata

• Discutendo sul decreto sicurezza, ieri alla Camera le opposizioni hanno tentato di occupare i banchi del governo. Oggi sul provvedimento viene posta la fiducia

• Nel bolognese un pensionato ha ucciso la moglie da cui era separato e poi si è impiccato

• Un giovane di 20 anni scomparso da un mese nel casertano è stato ritrovato morto, un suo amico di 19 anni ha confessato di averlo ucciso

• Gli svizzeri hanno prorogato di tre mesi l’obbligo di firma e il divieto di espatrio per Jessica Moretti

• Secondo l’Onu nel 2025 sono morte 7.900 persone lungo le rotte migratorie di tutto il mondo

• Il rover Curiosity su Marte ha trovato delle molecole simili ai precursori del Dna

• Alle serate con le escort e il gas esilarante nei locali di Milano hanno partecipato almeno 70 calciatori, che però non sono indagati perché andare a prostitute non è reato

• Una turista straniera ha fatto 5 mila euro di danni alla statua del Biancone in piazza della Signoria a Firenze. Ci si era arrampicata sopra durante un gioco organizzato per il suo addio al nubilato

• Giuseppina Di Foggia si è detta disponibile a rinunciare all’indennità di Terna (ma non si è ancora deciso nulla, come non è stato ancora deciso chi succederà a Paolo Savona alla guida della Consob)

• La Corte di giustizia europea ha stabilito che la legge ungherese del 2021 che vieta la diffusione di contenuti Lgbt+ è illegittima su più livelli

• Oggi alla Camera ci sarà una conferenza stampa con una delegazione della Global Sumud Flotilla

• Mattarella ha ricevuto al Quirinale Kyriakou, presidente di Antenna Group e da poco anche proprietario di Gedi

• Il presidente del Gibuti è stato rieletto per la sesta volta con oltre il 97 per cento di preferenze. Il suo avversario ha preso solo 6.318 voti

• Il Brasile vuole piantare 25 milioni di alberi in Amazzonia, operazione che costerà 78 milioni di dollari

• L’intervista a Federica Brignone reistrata per Belve non è stata ancora mandata in onda, qualcuno dice perché troppo noiosa

• La sindaca di Genova Silvia Salis è finita sulla copertina di Vanity Fair

• La prima Ferrari elettrica, il modello Luce, costerà almeno 550 mila euro

• L’Inter ha battuto il Como per 3-2 ed è quindi la prima squadra qualificata per la finale di Coppa Italia

• Dopo tante partite senza sponsor, sulle maglie della Lazio apparirà il logo del sito di scommesse Polymarket

• Ieri alla Fiera di Milano Rho è stata inaugurata la 64esima edizione del Salone del Mobile. C’era anche Meloni, che ha provato alcuni divani

• Sergio Castellitto ha detto che «bisognerebbe demolire la congregazione» dei David di Donatelleo (che quest’anno assegneranno il premio alla carriera al regista Gianni Amelio)

• Sono morti la moglie svedese di Gigi Proietti Sagitta Alter (85 anni), la femminista Lia Cigarini (89), l’imprenditore napoletano Luca Iannuzzi (54), lo studioso di estetica Federico Vercellone (70), la violinista russa Sergej Stadler (64)



Titoli

Corriere della sera: Mosca, insulti choc in tv a Meloni

la Repubblica: Da Mosca / insulti in tv / a Meloni

La Stampa: Governo, pasticcio migranti

Il Sole 24 Ore: Per l’Italia il deficit 2025 resta al 3,1%

Avvenire: Piano (in)sicurezza

Il Messaggero: Insulti della tv russa a Meloni

Il Giornale: Meloni: «Avanti con i rimpatri»

Leggo: Decreto sicurezza, caos in aula

Qn: Dl sicurezza, stop del Colle / Il governo studia modifiche

Il Fatto: Incartati sull’ennesima / legge scritta con i piedi

Libero: Vieni avanti Cremlino

La Verità: La Meloni rimpatria Mattarella

Il Mattino: Dalla tv russa insulti a Meloni

il Quotidiano del Sud: Rimpatri, Meloni corregge

il manifesto: Macchia / di colonia

Domani: «Meloni una traditrice fascista» / Mosca difende Trump e insulta



