23 Aprile: rapporto deficit-Pil al 3,1%. L'Iran sequestra navi. Dall'Ue 90 miliardi all'Ucraina

23/04/2026 07:07:00

E' il 23 Aprile 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Il rapporto deficit-Pil per il 2025 è al 3,1 per cento. Per soli 600 milioni l’Italia resta in procedura per disavanzo eccessivo

• L’Iran ha sequestrato due portacontainer della Msc. Una terza è stata colpita dai pasdaran ma è riuscita a riprendere la rotta. Gli Usa hanno dirottato tre petroliere iraniane

• I negoziati in Pakistan potrebbero riprendere anche domani. L’Italia invia quattro navi per sminare lo stretto di Hormuz. Intanto la Casa Bianca stila la lista dei Paesi Nato buoni e quella dei cattivi

• Il petrolio è tornato a salire: Lufthansa ha cancellato 20 mila voli, la Karex aumenta il prezzo dei preservativi del 30 per cento e in India si trebbia il grano a mano per venderlo a prezzi accessibili

• In Cisgiordania è boom di insediamenti e avamposti israeliani. A marzo, in una sola notte, ne sono stati creati sei

• In Virginia vincono i democratici. Trump parla di «elezioni truccate» ma la strada per mantenere il controllo del Congresso è sempre più in salita

• Il conduttore russo Solovyev attacca ancora la Meloni. L’ambasciatore Paramonov ha detto che il Cremlino non ha mai insultato la premier

• L’Ue ha dato il via libera al prestito di 90 miliardi di euro all’Ucraina. Intanto Kiev, per ingraziarsi Trump, sta pensando di chiamare il Donbass Donnyland



• La Camera approva la fiducia al governo. La norma sui rimpatri volontari del decreto Sicurezza verrà corretta domani

• Diffida al governo degli eredi Mattei. Non vogliono che Meloni usi il nome dello zio per il piano in Africa

• Una donna, in depressione post partum, ha vestito a festa i suoi tre figli – una femmina di 5 anni e mezzo, e due maschi, uno di 4 anni, l’altro di 4 mesi – e li ha buttati giù dal balcone. Poi si è lanciata anche lei. Solo la bambina è sopravvissuta

• Per l’indagine sul giro di escort a Milano ci sono quattro indagati. Si parla di un incasso di 1,2 milioni in due anni. Almeno 200 mila pagati da calciatori che presto verranno sentiti come testimoni

• Kamel Daoud è stato condannato a tre anni in Algeria per il romanzo Houris. Ha violato la legge sull’oblio

• Smantellata in Lombardia una rete di giovani neonazisti, antisemiti, incel e white jihad. Nelle perquisizioni trovati coltelli, carabine e sostanze chimiche che servono per fabbricare ordigni esplosivi

• Elon Musk ha donato un altro milione di dollari per la tutela e per lo studio del patrimonio dell’antica Roma. In due anni ne ha dati quattro

• Ogni giorno nel mondo spuntano 89 nuovi paperoni con un patrimonio superiore ai 30 milioni di dollari

• Booking è indagata dall’Antitrust per pratiche commerciali scorrette

• Polemiche negli Usa perché il padiglione della Biennale è stato affidato a una commissaria che vendeva cibo per cani, un curatore accusato di razzismo e uno scultore semisconosciuto

• Il Regno Unito vieta per sempre il fumo alle persone nate dopo il 2008

• La Grecia ha revocato l’immunità ai 13 parlamentari coinvolti nella presunta frode sui sussidi per l’agricoltura nel 2021

• In Florida OpenAi è indagata per omicidio. Avrebbe aiutato Phoenix Ikner a compiere la sparatoria all’università di Stato

• Balboni è il nuovo sottosegretario alla Giustizia, Cannella alla Cultura, Barelli ai Rapporti con il Parlamento, Bizzotto al Mimit e Dell’Utri (Massimo, che non è parente di Marcello) agli Esteri

• Per il Caso Cospito la procura ha chiesto ai giudici della Corte d’Appello il proscioglimento di Andrea Delmastro Delle Vedove perché «il fatto non costituisce reato»

• Giusi Bartolozzi è ufficialmente di nuovo giudice della Corte d’Appello di Roma. Ora, per il caso Almasri, verrà giudicata a Perugia

• In Umbria due fratelli gemelli di 22 anni hanno toccato i fili elettrici di media tensione con un’asta metallica, nel tentativo di recuperare un piccione da richiamo per la caccia. Sono morti folgorati

• Per la morte di Chiara Jaconis la procura di Napoli ha chiesto il rinvio a giudizio dei genitori del ragazzino di 13 anni che lanciò in strada la statuina

• Marco Campagnari, l’uomo di 47 anni che ha ucciso il padre con 64 coltellate, è stato condannato a 22 anni e sei mesi

• Il rapper Shiva è stato condannato a tre anni e mezzo per una rissa del 2023

• Nel 2024 Paolo Michielotto, un commesso di 55 anni del magazzino Metro, era stato cacciato per un danno di 280 euro. Poco dopo si era suicidato. Ora un giudice gli dà ragione

• È la Lazio la seconda finalista in Coppa Italia. Ieri ha battuto l’Atalanta ai rigori. Motta ne ha parati quattro. Il 13 maggio giocherà in finale contro l’Inter

• Agli Atp di Madrid solo Tyra Grant ha passato il turno. Ieri sono stati eliminati gli altri cinque azzurri: Berrettini, Sonego, Bellucci, Cinà e Cocciaretto

• La tennista Camila Giorgi, incinta di 4 mesi, ha fatto sapere che nel 2027 tornerà in campo

• Il 29 aprile esce Il diavolo veste Prada II con anteprima italiana e mondiale a Roma e Milano. La protagonista Miranda ha 76 anni, un impero in declino, meno capelli e tacchi troppo alti (almeno stando a Meryl Streep, che la interpreta)

• Sono morti il filosofo ed ex parlamentare Biagio De Giovanni (94 anni), il giornalista Giulio Del Fiorentino (56), il frontman dei Traffic Dave Mason (79), il regista argentino Luis Puenzo (80)



Titoli

Corriere della sera: L’Iran sequestra due navi Msc

la Repubblica: Conti, obiettivo fallito

La Stampa: Il deficit sopra il 3% / Giorgetti sfida la Ue

Il Sole 24 Ore: Giorgetti: emergenza energia, dalla Ue / risposte subito o pronti a fare da soli

Avvenire: L’ora delle scelte

Il Messaggero: Italia, resta la procedura Ue

Il Giornale: La sinistra si spacca anche sul 25 aprile

Leggo: Stallo Iran, alta tensione a Hormuz

Qn: Deficit ancora troppo alto / L’ira di Meloni: una beffa

Il Fatto: «Sì alla modica quantità / anche per le mazzette»

Libero: Il patto ci ha rotto

La Verità: Svolta Meloni: al diavolo i vincoli Ue

Il Mattino: Deficit, l’Italia sfora il 3%

il Quotidiano del Sud: Conti, Italia rimandata

il manifesto: Ultimi / spiccioli

Domani: La Melonomics è un fallimento Ira del Colle sul decreto Sicurezza



