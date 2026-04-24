Elezioni a Marsala. AVS: "Turano e Lo Curto vaneggiano per la paura di perdere le elezioni"

24/04/2026 06:00:00

Mimmo Turano, Lega, li aveva tirati in ballo i segretari regionali di AVS, chiedendo risposte e accusandoli di fare alleanze con uomini del centrodestra e con Sud chiama Nord pur di vincere. Accuse sono arrivate anche dalla commissaria provinciale della Lega, Eleonora Lo Curto.

I due esponenti regionali di AVS Pierpaolo Montaltom segretario regionale Sinistra Italiana, e Fabio Giambrone, portavoce regionale Europa, non si sono tirati indietro. Rilanciano delimitando il campo politico della coalizione a sostegno della candidata sindaca Andreana Patti: progressista. Sostengono che non ci siano pezzi di centrodestra e che Sud chiama Nord è solo un piccolo simbolo in un progetto civico, con un De Luca ridimensionato proprio da Patti, che avrebbe dato garanzie in questo senso.

AVS: “La Lega vaneggia”

AVS considera surreale le dichiarazioni di Mimmo Turano ed Eleonora Lo Curto “In evidente agitazione magari per la paura fondata di vedere il centrodestra perdere a Marsala. Innanzitutto perché vorremmo ricordare ai due noti dirigenti della Lega, che in "pieno cortocircuito" c'è il loro partito che continua ad essere protagonista di un governo regionale di indagati o imputati come il loro leader Luca Sammartino già cuffariano, già renziano e ora orgoglioso padano siciliano del partito più antimeridionalista del paese. Quindi innanzitutto nessuna lezione dalla Lega”.

Rassicurano che non c’è alcuna alleanza con il centrodestra: “ Alle cittadine e ai cittadini di Marsala vogliamo invece chiarire che non siamo alleati con nessun centrodestra, che a Marsala ci sono i simboli di tutti partiti del campo progressista, chiarezza politica rara in questo momento in Sicilia, e che la coalizione ha confini chiarissimi”. Insomma secondo AVS Michele Gandolfo sarebbe di sinistra, pure Pino Carnese, Gabriele Di Pietra, così come altri esponenti candidati a sostegno di Patti e non in ultimo la compagine pure di ProgettiAmo.

ScN: simbolo irrilevante

Sull’alleanza con Sud chiama Nord, leader Cateno De Luca, AVS specifica che la realtà è ben diversa di quella racconta dalla Lega: “Precisiamo infatti che una delle liste civiche che sostengono Andreana Patti, ha inserito un microscopico riferimento al movimento di Cateno De Luca in un simbolo ben più grande e con connotati grafici prettamente civici. Una scelta la cui valenza politica è stata notevolmente ridimensionata dalla candidata Sindaca alla quale abbiamo subito chiesto un confronto”.

Simbolo piccolo, collocato a margine del contrassegno elettorale di una lista civica, non può certamente condizionare la proposta politica di Alleanza Verdi Sinistra, dicono: “Che ha aggregato donne e uomini di grande spessore e qualità che possono fare un gran bene per il loro territorio, che ha contribuito alla costruzione di una coalizione vincente guidata da una candidata che ha tutto il nostro sostegno, e che sta proponendo per Marsala una bellissima lista. Un'esperienza che per noi non è più solo elettorale e che per tutta Alleanza Verdi Sinistra Sicilia ha assunto un valore politico ancora più importante dopo la mostruosa campagna d'odio che le destre hanno scatenato contro la nostra lista perché orgogliosamente antirazzasta e antifascista. Infine invitiamo la Lega a prendere atto di un'unica realtà: a Marsala vincerà il campo progressista e Andreana Patti sarà la sindaca di cui Marsala ha bisogno”.



