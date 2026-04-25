Petrosino, l'85enne Vito Laudicina conquista i mercati internazionali con il suo aceto balsamico

25/04/2026 22:00:00

Non è mai troppo tardi per reinventarsi, soprattutto quando la passione per il proprio lavoro resta viva nel tempo. A dimostrarlo è Vito Laudicina, imprenditore di Petrosino che, a 85 anni, ha saputo dare una nuova svolta alla sua vita professionale, arrivando a conquistare anche la scena internazionale.

Dopo una lunga esperienza nel settore dei carrelli elevatori, Laudicina ha deciso di intraprendere un percorso completamente diverso, entrando nel mondo agroalimentare. È così che nasce Condiaroma 33, azienda specializzata nella produzione di aceto balsamico ottenuto da vino siciliano: un progetto radicato nel territorio, ma con ambizioni ben oltre i confini locali.

Accanto a lui, un ruolo fondamentale è svolto da Mario Pulizzi, collaboratore fidato che contribuisce con dedizione alla crescita e alla promozione del marchio.

La qualità del prodotto non ha tardato a farsi notare. Durante una prestigiosa fiera internazionale in Polonia, il balsamico firmato Condiaroma 33 ha ottenuto un riconoscimento di grande prestigio: tre stelle come miglior prodotto della manifestazione. Un risultato che premia la cura artigianale e l’eccellenza di una produzione capace di coniugare tradizione e innovazione.

Fiore all’occhiello è “Condiaroma 33 – Oro 33”, un aceto balsamico invecchiato 33 anni, simbolo di un lungo percorso fatto di pazienza, ricerca e passione. Un prodotto che rappresenta non solo un’eccellenza gastronomica, ma anche un importante veicolo di valorizzazione del territorio siciliano.

La storia di Laudicina è un esempio concreto di determinazione e spirito imprenditoriale. In un’epoca in cui spesso si tende a porre limiti legati all’età, il suo percorso dimostra come la volontà e la fiducia nelle proprie idee possano superare qualsiasi barriera.

Un successo che invita a riflettere sull’importanza di sostenere il vero Made in Sicily: produzioni autentiche, legate all’identità e alla qualità, che possono competere con successo sui mercati internazionali. Per farlo, però, serve una visione chiara: investire nelle eccellenze locali, accompagnare gli imprenditori e costruire reti capaci di portare i prodotti siciliani nel mondo. Il traguardo raggiunto da Vito Laudicina, insieme al contributo di Mario Pulizzi e dell’azienda Condiaroma 33, non è solo una storia personale di successo, ma un messaggio forte: la Sicilia ha tutte le carte in regola per essere protagonista sulla scena globale, se crede davvero nelle proprie risorse.



