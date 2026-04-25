Sanità in Sicilia, Aiop: “Il privato è essenziale per l’equilibrio del sistema”

25/04/2026 02:00:00

In un sistema sanitario regionale ancora segnato da criticità strutturali e da una crescente pressione sulla capacità di risposta, la componente di diritto privato si conferma un presidio fondamentale per garantire stabilità, efficienza e continuità assistenziale.

È questo il messaggio lanciato dalla presidente di Aiop Sicilia, Barbara Cittadini, nel corso dell’assemblea regionale dell’associazione, momento di confronto sullo stato della sanità nell’Isola e sulle prospettive future.

“La componente di diritto privato del sistema sanitario regionale – ha affermato Cittadini – non può essere considerata marginale o meramente integrativa. È una presenza stabile, responsabile e indispensabile, che contribuisce in modo concreto alla reale esigibilità del diritto alla salute”.

Nel suo intervento, la presidente ha sottolineato come il comparto privato accreditato non si limiti a evidenziare le criticità, ma abbia dimostrato negli anni, anche nei momenti più complessi, capacità di risposta concreta e risultati misurabili, in linea con gli obiettivi della programmazione regionale.

Da qui la richiesta di un cambio di passo: “Servono scelte coraggiose, una programmazione adeguata, risorse coerenti e il pieno riconoscimento del ruolo svolto dal privato nell’interesse dei cittadini”.

Aiop Sicilia ha inoltre ribadito la propria disponibilità a collaborare con le istituzioni regionali, nella convinzione che solo attraverso un confronto reale tra componente pubblica e privata si possano individuare soluzioni efficaci alle criticità ancora presenti.

L’obiettivo, conclude l’associazione, è costruire un sistema sanitario regionale più equilibrato, efficiente e moderno, capace di coniugare sostenibilità e qualità delle cure, garantendo al tempo stesso una tutela concreta del diritto alla salute.



