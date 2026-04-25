Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Sanità
25/04/2026 02:00:00

Sanità in Sicilia, Aiop: “Il privato è essenziale per l’equilibrio del sistema”

https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/sanita-in-sicilia-aiop-il-privato-e-essenziale-per-l-equilibrio-del-sistema-450.jpg

In un sistema sanitario regionale ancora segnato da criticità strutturali e da una crescente pressione sulla capacità di risposta, la componente di diritto privato si conferma un presidio fondamentale per garantire stabilità, efficienza e continuità assistenziale.

È questo il messaggio lanciato dalla presidente di Aiop Sicilia, Barbara Cittadini, nel corso dell’assemblea regionale dell’associazione, momento di confronto sullo stato della sanità nell’Isola e sulle prospettive future.

 

“La componente di diritto privato del sistema sanitario regionale – ha affermato Cittadini – non può essere considerata marginale o meramente integrativa. È una presenza stabile, responsabile e indispensabile, che contribuisce in modo concreto alla reale esigibilità del diritto alla salute”.

Nel suo intervento, la presidente ha sottolineato come il comparto privato accreditato non si limiti a evidenziare le criticità, ma abbia dimostrato negli anni, anche nei momenti più complessi, capacità di risposta concreta e risultati misurabili, in linea con gli obiettivi della programmazione regionale.

Da qui la richiesta di un cambio di passo: “Servono scelte coraggiose, una programmazione adeguata, risorse coerenti e il pieno riconoscimento del ruolo svolto dal privato nell’interesse dei cittadini”.

 

Aiop Sicilia ha inoltre ribadito la propria disponibilità a collaborare con le istituzioni regionali, nella convinzione che solo attraverso un confronto reale tra componente pubblica e privata si possano individuare soluzioni efficaci alle criticità ancora presenti.

L’obiettivo, conclude l’associazione, è costruire un sistema sanitario regionale più equilibrato, efficiente e moderno, capace di coniugare sostenibilità e qualità delle cure, garantendo al tempo stesso una tutela concreta del diritto alla salute.

 









Native | 24/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-04-2026/1776928621-0-innovazione-e-tradizione-il-futuro-biologico-dei-vigneti-di-baglio-diar.jpg

Innovazione e Tradizione: Il Futuro Biologico dei Vigneti di Baglio...

Native | 24/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-04-2026/1776936134-0-iphone-nuovo-vs-ricondizionato-pro-e-contro-di-entrambi.jpg

iPhone nuovo vs ricondizionato: pro e contro di entrambi

Native | 23/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/23-04-2026/1776932952-0-marsala-investe-sul-futuro-al-via-il-progetto-mar5-4-8-1-a-per-105-giovani-neet-all-interno-del-monumento-ai-mille-aperte-le-selezioni-per-la-prima-annualita.jpg

Marsala lancia MAR5: opportunità per 105 giovani NEET. Aperte le...