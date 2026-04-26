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Cronaca
26/04/2026 20:22:00

Sicilia, malore dal dentista. Muore donna

https://www.tp24.it/immagini_articoli/26-04-2026/sicilia-malore-dal-dentista-muore-donna-450.jpg

Doveva essere una visita come tante. Si è trasformata invece in una tragedia improvvisa. Una donna di 89 anni è morta a Monreale, dopo essersi sentita male all’interno di uno studio dentistico nei pressi di via Venero.

 

La donna, appena arrivata all’appuntamento, si è accasciata a terra. Immediato l’intervento dei presenti. Il titolare dello studio ha avviato senza esitazioni le manovre di rianimazione, tentando di mantenerla in vita nei minuti più delicati.

 

Poco dopo è intervenuto anche Alessandro Balsano, titolare della palestra “Officina del Fitness”, che si trova nelle vicinanze. Abilitato al primo soccorso, ha portato sul posto il defibrillatore della struttura e ha collaborato alle operazioni di emergenza, affiancando il dentista in un intervento rapido e coordinato.

 

Nel frattempo è stato allertato il 118. I sanitari, giunti sul posto, hanno proseguito a lungo le manovre rianimatorie. Ogni tentativo, però, si è rivelato inutile.

 

Al termine degli interventi, il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso della donna. Una tragedia che ha scosso profondamente i presenti e l’intera comunità.

 



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