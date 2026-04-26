Autostrada A29. Installate due telecamere negli svicoli Alcamo Est e Ovest

26/04/2026 00:00:00

Grazie alla collaborazione intrapresa fra il Comune e ANAS, autostrade Sicilia, sono state installate nei giorni scorsi due telecamere presso gli svincoli autostradali di Alcamo Est (lungo la SS 732) ed Ovest (lungo la statale SS 113).

A darne notizia l’assessore all’ambiente del Comune di Alcamo Valeria Pipitone che dichiara “come anticipato nei mesi scorsi, abbiamo lavorato in sinergia con ANAS ed abbiamo installato due telecamere in due punti sensibili, molto trafficati dagli automobilisti e, purtroppo, spesso ricettacolo di abbandono dei rifiuti, adesso grazie a queste telecamere - continua l’Assessore - riusciremo a controllare il territorio e scoraggiare questi episodi e, nello stesso tempo, diamo un servizio alla collettività”.



“Grazie ad un finanziamento della Polizia Locale - continua l’assessore alla viabilità e alla protezione del territorio Vito Lombardo - siamo riusciti ad installare tre nuove telecamere, due presso gli svincoli autostradali ed un’altra presso Cuba delle Rose, una delle zone più belle del sito di Calatubo. Siamo certi che le telecamere, a cura della ditta SAIVENT s.r.l, contribuiranno alla sicurezza sia per prevenire illeciti che monitorare le aree sensibili”.



