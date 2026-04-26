Castellammare, Di Gregorio lascia il Consiglio: resta vicesindaco. Entra Agostino Trupia

26/04/2026 22:18:00

Cambia la composizione del consiglio comunale di Castellammare del Golfo. La vicesindaco Lorena Di Gregorio si è dimessa dalla carica di consigliere comunale, ma resta pienamente nell’esecutivo guidato dal sindaco Giuseppe Fausto, mantenendo il ruolo di vicesindaco e assessore.

Al suo posto, nella prossima seduta del consiglio comunale convocata per l’8 maggio, entrerà Agostino Trupia, 49 anni, quadro in una società leader nel settore delle costruzioni modulari. Trupia, candidato nella lista a sostegno di Fausto, aveva ottenuto 186 preferenze.

Di Gregorio, 37 anni, impiegata, era stata eletta nel 2023 con 358 voti nella lista del sindaco. Non è certo una presenza di passaggio nella politica castellammarese: entrò per la prima volta a Palazzo Crociferi a 19 anni, diventando la più giovane consigliera comunale, durante l’amministrazione dell’allora sindaco Marzio Bresciani. Da allora ha ricoperto il ruolo di consigliere per 18 anni, attraversando tutte le legislature fino all’attuale.

Nella lettera di dimissioni Di Gregorio parla di una scelta fatta per favorire il ricambio in aula: “Le dimissioni rappresentano un ulteriore attestato di stima, profonda e reciproca, nei confronti del sindaco e dell’intera coalizione”.

La vicesindaco aggiunge di voler lasciare spazio “ad altri candidati” che potranno portare “nuova linfa, entusiasmo e contributi preziosi all’azione amministrativa”.

Di Gregorio continuerà a seguire le deleghe a urbanistica, ambiente, Suap, informatizzazione e digitalizzazione, rapporti con il consiglio comunale, pubblica istruzione e patrimonio.

La decisione arriva anche nel quadro della normativa che non consente la presenza di più di due consiglieri comunali in giunta. A dicembre aveva già lasciato il consiglio l’assessore Giovanni D’Aguanno: al suo posto era subentrato Antonio Como, mentre in giunta era stato nominato Epifanio Bonventre.

Con le dimissioni di Lorena Di Gregorio, Bonventre resta oggi l’unico assessore della giunta Fausto a ricoprire anche la carica di consigliere comunale.

C’è anche una piccola curiosità politica: dopo questo nuovo avvicendamento, nella lista “È ora Fausto” soltanto Antonio Senia, che aveva ottenuto 157 preferenze, non ha ancora ricoperto il ruolo di consigliere comunale.



