Mezzo Festival 2026, line up svelata: da Truppi a Shorty

26/04/2026 16:05:00

L’estate mazarese alza il volume. Il Mezzo Festival torna per la sua terza edizione e lo fa con una line up che punta in alto, mettendo insieme alcuni dei nomi più interessanti della scena nazionale e internazionale.

Il claim scelto – “figli dello stesso mare, sotto le stesse stelle” – racconta bene la direzione presa: meno compromessi, più identità, e una proposta musicale che guarda alla qualità.

I big sul palco: da Shorty a Truppi

Il festival entrerà nel vivo tra il 31 luglio e il primo agosto con una serie di concerti che promettono di richiamare pubblico da tutta la Sicilia.

Ad aprire sarà la serata del 31 luglio, con due protagonisti molto diversi ma complementari: la freschezza di Nico Arezzo e il groove raffinato di Davide Shorty.

Il primo agosto, invece, spazio alla scrittura intensa e alla ricerca musicale: sul palco saliranno Giovanni Truppi e Casadilego, tra le voci più riconoscibili della nuova scena italiana.

Tra Mediterraneo e indie internazionale

Accanto ai nomi principali, il cartellone si allarga a sonorità più ibride e contaminazioni internazionali. In programma artisti come Mascarimirì, Joana Caravalhas, Elisa Trovato e Davide Calafato.

Gran finale affidato al ritorno di Biggaspano, che presenterà il nuovo album guidando la serata conclusiva.

A completare l’esperienza, una lunga serie di dj set con Mabel, Piero Siragusa, Bonsee, Chiara Caruso, Morpheine, Troppo Kimberly, Leiluna, Crono e Tek Hole collective.

“Un investimento culturale, non solo artistico”

“Abbiamo fatto una scelta chiara: puntare sulla qualità con artisti di taratura nazionale – spiega Benito Frazzetta, tra gli organizzatori –. Vogliamo dimostrare che anche da qui si può costruire qualcosa di rilevante. È un investimento culturale, prima ancora che artistico”.

Il Giardino dell’Emiro diventa un ecosistema culturale

A fare da cornice sarà il Giardino dell’Emiro, luogo simbolo di Mazara del Vallo, città storicamente crocevia di culture.

Non solo concerti: l’area ospiterà spazi relax, food, un mercatino artigianale e un’area dedicata a bambini e famiglie. Un vero e proprio villaggio culturale, curato dai giovani dell’associazione Mezza APS.

Biglietti e informazioni

Il festival, già patrocinato dal Libero Consorzio Comunale di Trapani, è sostenuto da istituzioni e privati e si conferma tra gli appuntamenti più attesi dell’estate in provincia.

Per informazioni e biglietti è possibile consultare il sito ufficiale del festival.



