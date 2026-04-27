27 Aprile: Venezi licenziata, spari su Trump, Rocchi indagato, bombe sul Libano

27/04/2026 07:12:00

E' il 27 Aprile 2026, ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Beatrice Venezi è stata licenziata dalla Fenice di Venezia. Il sovrintendente Colabianchi non ha mandato giù le sue dichiarazioni sull’orchestra: «I posti si passano di padre in figlio»

• Sparatoria alla cena dei corrispondenti a Washington. L’attentatore, un californiano di 31 anni, ha sparato a un agente ma è stato subito immobilizzato. Pare volesse colpire Trump. Panico in sala

• Per la prima volta, in conferenza stampa, il presidente statunitense non ha usato toni incendiari. Anzi. Ha richiamato all’unità nazionale. Ma c’è già chi parla di complotto, anche nel mondo Maga



• Il designatore degli arbitri di serie A Gianluca Rocchi è indagato per «concorso in frode sportiva». Secondo i pm avrebbe favorito l’Inter

• Tensioni nelle piazze del 25 aprile. A Roma un uomo ha ferito due coniugi con una pistola ad aria compressa. A Milano la Brigata ebraica è stata estromessa dal corteo

• Trump, che ha cancellato i colloqui con l’Iran, promette che la guerra finirà presto: «Devono solo chiamarci». Dice anche che il sistema petrolifero iraniano fra tre giorni esploderà

• Ancora bombardamenti in Libano. Gli attacchi israeliani hanno causato la morte di 14 persone, nonostante la proroga del cessate il fuoco

• Dopo 20 anni una città di Gaza è tornata alle urne per le municipali. Al voto anche altre 183 città della Cisgiordania. L’esito ancora non è ufficiale ma Fatah rivendica già la vittoria

• Nel 2025 la spesa militare mondiale è stata la più alta di sempre: 2.887 miliardi di dollari. L’Italia segna un +20 per cento, la Danimarca un +49 e, a sorpresa la Spagna un +50

• Sono in forte aumento le richieste di cittadinanza irlandese presentate da cittadini statunitensi (+63%). Gli americani però non vogliono trasferirsi, ma avere il doppio passaporto come strumento di protezione

• Da oggi gli avvocati delle vittime di Crans-Montana potranno visionare le immagini del sistema di sorveglianza interno de Le Constellation. Intanto, mentre prosegue lo scontro sulle fatture, l’Italia si prepara a costituirsi parte civile

• Maria Luce, la bambina di 6 anni sopravvissuta alla strage di Catanzaro, è stata estubata

• Nel trevigiano una bambina di 18 mesi che giocava in giardino è stata travolta dal trattore tosaerba guidato dal padre. Le hanno amputato una gamba

• Un uomo si è tuffato in un canale per salvare il suo cane. Ci è riuscito, ma poi è morto annegato. È successo nel cremonese

• Maccastorna, paese in provincia di Lodi con 67 anime e 1.300 vacche di razza Limousine, è il Comune più ricco d’Italia

• Il keniano Sabastian Sawe è il primo uomo ad aver corso la maratona – 42,195 chilometri – in meno di due ore. Ha vinto quella di Londra in un’ora, 59 minuti e 30 secondi

• A 41 anni Alex Schwazer ha vinto la maratona di marcia in Germania e conquistato il record italiano

• Sotheby’s ha venduto all’asta uno scheletro di dinosauro per 44,6 milioni di dollari. La piattaforma Joopiter un triceratopo per 5,5 milioni. Il mercato dei fossili è in ascesa

• L’inglese Wendy Duffy, come aveva annunciato, è morta con il suicidio assistito in Svizzera. Indossava la maglietta del figlio morto e stava ascoltando Die With A Smile

• Bolsonaro Jr. si candida alla presidenza del Brasile per far uscire il padre di prigione. Lo ha confermato al Washington Post

• La premier giapponese Sanae Takaichi dorme e mangia poco. Deve destreggiarsi tra la sua fitta agenda, la cura del marito semiparalizzato per un ictus e le regole che le impediscono di fare la spesa o di ordinare a domicilio

• Giuseppina Di Foggia rinuncia alla buona uscita di Terna da 7,3 milioni di euro e diventerà presidente dell’Eni, dove verrà pagata mezzo milione di euro all’anno

• Fabio Visconti, che venne preso a calci e pugni da un gruppo di giovani, è morto sabato dopo un’agonia lunga quattro anni

• A Napoli due ladri sono entrati in una casa, hanno narcotizzato i proprietari e si sono portati via un diamante da 300 mila euro

• Una bambina di 4 anni è stata morsa al volto dal cane del nonno. Non è in pericolo di vita

• L’Inter dovrà aspettare per festeggiare lo scudetto. Ha pareggiato 2 a 2 con il Torino. Milan-Juve è finita 0 a 0. Il Como ha battuto il Genoa per 2 a 0 e ha riagganciato la Roma in classifica. Fiorentina e Sassuolo hanno pareggiato 0 a 0

• A Madrid passano Sinner (con 19 vittorie consecutive), Musetti (con un rovescio spettacolare) e la coppia Darderi-Tsitsipas. Eliminate Errani-Paolini

• Alex Márquez ha vinto il Gp di Spagna davanti a Marco Bezzecchi e Fabio Di Giannantonio

• La famosa statua in bronzo di Rocky Balboa entra con una mostra sul pugilato al Philadelphia Museum of Art. Finora era stata snobbata e lasciata ai piedi della scalinata del museo

• Sono morti il cardiologo austriaco Eugene Braunwald (96 anni), la cantante francese Évelyne Lenton (80), il chitarrista country Wayne Moss (88), il fotoreporter indiano Raghu Rai (83), la pianista statunitense Ruth Slenczynska (101)



Titoli

Corriere della sera: Spari alla cena con Trump

la Repubblica: Trump, cena con sparatoria

La Stampa: Terzo agguato a Trump / nell’America dell’odio

Il Sole 24 Ore: Trump nel mirino / Sparatoria alla cena / con i giornalisti

Il Messaggero: Trump sotto tiro

Il Giornale: Spari contro l’America

Leggo: Spari alla cena di gala di Trump

Qn: Trump, l’ultimo attentato / Gli spari del prof modello

Il Fatto: Minetti fece causa per ottenere / il bimbo che le è valso la grazia

Libero: Il silenzio dei reticenti

La Verità: Il piano Meloni contro gli avvoltoi

Il Mattino: Trump nel mirino

il Quotidiano del Sud: Tabù nucleare / L’Ue soffre / ma non vuole cambiare

Domani: Gli spari, la paura e il flop sicurezza / Trump, ecco «l’attentatore gentile»



