Sicila. Tragedia in mare: muore una bambina di 7 anni dopo un malore in acqua

14/06/2026 16:18:00

Dramma questo pomeriggio in Sicilia sulla spiaggia di Marianello, a Licata. Una bambina di 7 anni, originaria di Ravanusa, è morta dopo aver accusato un improvviso malore mentre stava facendo il bagno.

Immediato l'allarme lanciato dai presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori che hanno tentato a lungo di rianimare la piccola. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime.

Per cercare di salvarle la vita è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso. L'elicottero è atterrato sulla banchina di Marianello, pronto a trasferire la bambina in una struttura ospedaliera specializzata. Purtroppo, però, ogni tentativo si è rivelato inutile.

Il trasferimento non è stato effettuato perché la piccola era già deceduta. La notizia ha gettato nello sconforto familiari, bagnanti e soccorritori che hanno assistito alla drammatica vicenda.

La salma è stata successivamente trasferita all'ospedale di Licata, dove si trova attualmente nell'obitorio. Saranno gli accertamenti delle autorità competenti a chiarire con esattezza le cause del malore che ha provocato il decesso della bambina.

Una tragedia che ha profondamente colpito la comunità di Ravanusa e quella di Licata, in un pomeriggio di mare trasformato in pochi istanti in un incubo.



