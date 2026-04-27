Buongiorno24 del 27 Aprile 2026

27/04/2026 09:25:00

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Apriamo con la cronaca, ancora segnata da incidenti gravi nel territorio. Sulla provinciale Mazara del Vallo–Torretta Granitola, una Fiat 500 si è schiantata contro il muro di un’abitazione in un tratto in curva. Due giovani sono rimasti gravemente feriti e sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale Abele Ajello. L’impatto è stato violentissimo e ha provocato anche il crollo di parte del muro.

E resta forte il dolore per la tragedia di Petrosino: ha perso la vita Gabriele Zerilli, 46 anni, pescatore, in un incidente in moto avvenuto in via dei Platani. Sono in corso accertamenti per chiarire la dinamica.

Poi la sanità, con un nuovo caso che racconta tempi lunghi e costi elevati: l’Asp di Trapani ha disposto il pagamento di oltre 80 mila euro agli eredi di una paziente per una vicenda legata a un intervento chirurgico del 2013. Una causa iniziata nel 2017 e conclusa solo nel 2025.

Allargando lo sguardo, una notizia internazionale con ricadute anche in Sicilia: dal porto di Augusta è partita una nuova missione della Global Sumud Flotilla, con circa sessanta imbarcazioni dirette verso Gaza. Gli attivisti parlano di missione umanitaria e temono possibili blocchi in acque internazionali, mentre torna al centro il conflitto in Medio Oriente.

Sul fronte locale, resta aperto il dossier sul riconoscimento Unesco per le Saline di Trapani e Paceco. È saltato il tavolo di confronto, con gli operatori del porto che chiedono di fermare la candidatura temendo nuovi vincoli, mentre dalla Regione arriva la conferma che il progetto andrà avanti.

Restando in provincia, si avvia il rinnovo dei vertici della Funierice Service, la società che gestisce la funivia per Erice. Pubblicati gli avvisi per il nuovo amministratore e per il collegio sindacale, con scadenza fissata al 4 maggio.

Sul piano politico, è partita a scacchi nella maggioranza regionale. Forza Italia e Fratelli d’Italia si confrontano sul rimpasto della giunta Schifani, con il neo commissario Nino Minardo che spinge per chiudere rapidamente la partita.

A livello nazionale, è già polemica per la nomina a sottosegretario di Cannella, con richieste di chiarimenti su un finanziamento pubblico a un film tratto da un suo libro.

E nello sport, continua la battaglia del Trapani Calcio: il presidente Valerio Antonini ha chiesto la sospensione dei play-out, sostenendo che le vicende giudiziarie possano incidere sulla regolarità del campionato.

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