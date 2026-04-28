Mafia, sequestrati 156 immobili e 10 società per oltre 15 milioni di euro

28/04/2026 20:47:00

Nuovo duro colpo alla criminalità organizzata da parte della Guardia di Finanza. I finanzieri dei Comandi provinciali di Agrigento e Palermo hanno eseguito un decreto di sequestro patrimoniale emesso dal Tribunale di Palermo – Sezione Misure di Prevenzione.

Il profilo dell’indagato

Il provvedimento riguarda un presunto esponente di spicco della criminalità di Licata, già condannato in via definitiva per trasferimento fraudolento di valori e ritenuto caratterizzato da elevata pericolosità sociale.

La holding occulta e i prestanome

Le indagini hanno svelato l’esistenza di una “holding occulta” gestita dall’indagato, considerato il dominus di una vasta galassia societaria. Le attività sarebbero state intestate fittiziamente a 22 prestanome, tra familiari e soggetti compiacenti, con lo scopo di schermare i beni da possibili sequestri.

Le indagini patrimoniali

Decisiva l’analisi economico-finanziaria condotta dagli investigatori, che ha evidenziato una marcata sproporzione tra i redditi dichiarati e gli investimenti effettuati nel tempo.

I beni sequestrati

Accogliendo le richieste avanzate sulla base delle risultanze investigative, il Tribunale ha disposto il sequestro di un patrimonio superiore ai 15 milioni di euro. Nel dettaglio:

10 società operanti nei settori agroalimentare, trasporti e imballaggi

156 immobili tra Agrigento, Licata, Palma di Montechiaro, Aragona, Ravanusa, Ribera e Butera

32 automezzi tra auto e veicoli commerciali

26 rapporti bancari e finanziari

Contrasto ai patrimoni illeciti

L’operazione conferma l’impegno della Guardia di Finanza nel contrasto all’accumulo di ricchezze di origine illegale, con l’obiettivo di colpire le organizzazioni criminali e tutelare l’economia sana e la concorrenza leale. Il sequestro è stato disposto in via preventiva: il procedimento proseguirà con il contraddittorio davanti al Tribunale di Palermo, nell’ambito dell’udienza già fissata.



