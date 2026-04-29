Ita Airways torna a Trapani Birgi: volo diretto giornaliero con Roma

29/04/2026 13:08:00

Ita Airways torna a volare da Trapani Birgi. La compagnia di bandiera attiverà un collegamento diretto e quotidiano tra l’aeroporto “Vincenzo Florio” e Roma Fiumicino, segnando un passaggio importante per il rilancio dello scalo trapanese.



L’annuncio è arrivato da Airgest, la società di gestione dell’aeroporto, che parla di un risultato atteso e costruito nel tempo, frutto di mesi di lavoro e interlocuzioni istituzionali. L’obiettivo è chiaro: rafforzare la connettività della Sicilia occidentale e restituire centralità a Birgi, ampliando le opportunità per cittadini, turismo ed economia.

Il ritorno di Ita Airways rappresenta infatti un tassello strategico in un percorso più ampio di crescita dello scalo, che punta a consolidare la propria rete di collegamenti e a diventare sempre più competitivo.



“Dopo anni di silenzioso lavoro, programmazione attenta e visione strategica, oggi possiamo finalmente condividere un risultato concreto per il nostro territorio. Il ritorno di ITA Airways a Trapani è la dimostrazione che, lavorando con determinazione e in sinergia con le istituzioni, i risultati arrivano. Non ci fermiamo qui: continueremo a costruire, giorno dopo giorno, il futuro del Vincenzo Florio”, ha dichiarato il presidente di Airgest, Salvatore Ombra.



Soddisfazione anche da parte della Regione Siciliana. “Accolgo con grande soddisfazione l’arrivo di Ita Airways all’aeroporto di Trapani-Birgi con un collegamento quotidiano da e per Roma Fiumicino – ha dichiarato il presidente Renato Schifani –. È un risultato di grande importanza per la Sicilia occidentale che rafforza la mobilità dei cittadini e rende il territorio più accessibile e competitivo sul piano turistico ed economico”.



