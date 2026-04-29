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Cultura
29/04/2026 10:25:00

A Castelvetrano si celebra Camilleri: il «PalmosaFest» presenta il viaggio letterario nella Sicilia dello scrittore

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L'appuntamento fuori cartellone della rassegna di arte e letteratura è per il 2 maggio, alle 18, all'ex Convento dei Minimi. In programma musica, letture e una mostra di pittura.

Un evento speciale per il «maggio dei libri»: il «PalmosaFest», la rassegna di arte e letteratura diretta artisticamente da Bia Cusumano e affidata culturalmente alla giornalista Jana Cardinale, dedica un appuntamento fuori cartellone ad Andrea Camilleri.

Sabato 2 maggio, a partire dalle 18, l'ex convento dei minimi di Castelvetrano ospiterà la presentazione di In Sicilia con Andrea Camilleri (Giulio Perrone editore), scritto da Salvatore Picone e Gaetano Savatteri. All'incontro sarà presente il solo Picone, che dialogherà con Jana Cardinale. L'introduzione è affidata a Vincenzo Di Stefano.

La serata prevede letture di Fabrizio Giotti e Francesco Caronna, con un intervento straordinario di Massimo Pastore. Sul versante musicale, canta Enza Ienna accompagnata da Franco Giacomarro, mentre il tenore Maurizio Indelicato offrirà una propria esibizione. Completano il programma le opere della pittrice Francesca Giambino, esposte per l'occasione.

 

Il libro

Uscito per il centenario della nascita di Camilleri, il volume è un viaggio tra luoghi e parole sulle tracce dello scrittore nella sua Sicilia. Si parte da Porto Empedocle, città natale, per arrivare a Vigàta — il luogo immaginario che nei romanzi di Camilleri è diventato reale nell'immaginario collettivo — passando per la Punta Secca della serie televisiva con Luca Zingaretti. Picone e Savatteri seguono le orme di un cantastorie contemporaneo, intrecciando realtà e finzione attraverso libri, articoli e suggestioni disseminate nell'opera dello scrittore agrigentino.

 

Il festival

La quarta edizione del «PalmosaFest» — parte della Rete dei festival letterari del trapanese — si è conclusa il mese scorso. La rassegna è stata organizzata dall'associazione «Palmosa-Kore» insieme al Comune di Castelvetrano, con il sostegno del Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura, ottenuto tramite il bando «Città che legge». Il progetto vincitore, Trame narrative, è stato coordinato dalla Soprintendenza ai Beni culturali di Trapani. Il festival è stato inoltre riconosciuto come percorso di alternanza scuola-lavoro per gli studenti del triennio, in virtù della convenzione tra «Palmosa-Kore» e il Polo liceale «Cipolla-Gentile-Pantaleo», diretto da Giulia Flavio.



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