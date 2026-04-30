Brioche con gelato, prezzo da record in Sicilia: è polemica sui rincari

30/04/2026 00:00:00

In Sicilia il dibattito sui prezzi del gelato con brioche sta infiammando i social, tra nostalgia, proteste e qualche inevitabile ironia. Il motivo è semplice: quella che un tempo era una merenda popolare e accessibile a tutti, oggi in diversi casi sfiora i 5 euro, soprattutto quando si aggiungono panna e varianti più ricche.

Il caso più discusso riguarda proprio la classica brioche “col tuppo” farcita con gelato, arrivata in alcune località siciliane a costi che molti consumatori giudicano eccessivi.

C’è chi considera già sproporzionata la soglia dei 3,50 euro per un prodotto tradizionale così radicato nella cultura gastronomica dell’isola.

Il confronto con il passato alimenta ulteriormente la polemica. Negli anni ’90, ricordano in molti, con poche mille lire si poteva acquistare una brioche con gelato, spesso arricchita anche con panna e cioccolato. Una cifra simbolica che oggi sembra appartenere a un’altra epoca economica.

A rendere il quadro più ampio ci sono anche le dinamiche del mercato del gelato in Italia. Nell’estate 2025 si registra un aumento dei consumi, con una crescita stimata intorno al 4% rispetto all’anno precedente, ma parallelamente continuano a salire anche i prezzi. Dal 2021 ad oggi il rincaro complessivo si avvicina al 30%. Il costo medio di un chilo di gelato confezionato è passato da circa 4,50 euro a quasi 6 euro. Le differenze territoriali restano significative: alcune città superano gli 8 euro al chilo, mentre altre restano su soglie più contenute, poco sopra i 4 euro.

Questi numeri aiutano a spiegare perché anche in Sicilia il prezzo della brioche con gelato stia crescendo, inserendosi in una tendenza nazionale più ampia legata all’aumento dei costi di produzione, energia e materie prime.

Sul piano del dibattito pubblico, però, la questione assume anche un valore simbolico. In molti temono che prodotti storicamente legati alla quotidianità estiva siciliana stiano diventando sempre più un piccolo lusso. Qualcuno parla provocatoriamente di un cambiamento che rischia di trasformare anche le tradizioni più semplici in beni meno accessibili.

Intanto sui social il confronto continua. C’è chi minimizza, sottolineando come altrove i prezzi siano già da tempo più alti, chi sceglie di rinunciare e chi si organizza preparando il gelato in casa. Tra battute, ricordi e qualche polemica, la “brioche con il gelato” si conferma ancora una volta molto più di uno snack: un termometro delle abitudini e delle difficoltà economiche del presente.



