Il Comune di Trapani continua a conquistare finanziamenti: resta il nodo dell'ordinaria amministrazione

30/04/2026 10:00:00

Non solo piccoli interventi di riqualificazione urbana, ma una vera e propria trasformazione strutturale della città.

Il Comune di Trapani continua a intercettare finanziamenti pubblici e, parallelamente, porta avanti una delle più ambiziose sfide amministrative degli ultimi anni: realizzare circa cinquanta opere in tre anni, di cui trentacinque finanziate con il Piano nazionale di ripresa e resilienza.

L’ultimo finanziamento in ordine di tempo è quello da 50 mila euro concesso dal Dipartimento regionale dell’Ambiente per la riqualificazione dell’area verde tra via Salemi e via Tenente Alberti, nel quartiere Sant’Alberto.

L’intervento prevede la sistemazione dell’area, la cura degli alberi esistenti, nuove piantumazioni, percorsi pedonali, spazi di sosta e aree dedicate agli animali, oltre all’installazione di arredi urbani ecosostenibili. I lavori, progettati dagli uffici tecnici comunali, dovrebbero concludersi entro l’anno.

"Continuiamo ad investire anche con piccole ma concrete iniziative – ha dichiarato il sindaco Giacomo Tranchida – per restituire alla città spazi più decorosi e vivibili, migliorando la qualità urbana e ambientale".

Ma il dato più rilevante riguarda la portata complessiva delle risorse ottenute. Trapani, infatti, con oltre 65 milioni di euro di fondi Pnrr – pari a circa 879 euro per abitante – si colloca ai vertici nazionali per finanziamenti in rapporto alla popolazione.

Una mole di risorse che si traduce in cantieri diffusi su tutto il territorio ed interventi complessi che hanno previsto anche la regolarizzazione o demolizione degli abusi edilizi, coinvolgendo anche molte aree strategiche: dall' ex centro di raccolta rifiuti che sarà convertito in verde pubblico, all’ex mattatoio che diventerà un campus mediterraneo con studentato universitario. Sul fronte ambientale, l’area di Punta Tipa sarà riqualificata a parco urbano, mentre strutture esistenti saranno riconvertite in spazi polifunzionali per eventi e attività.

Importanti anche gli interventi nello sport e nel tempo libero: dalla riqualificazione della palestra “Pinco” all’illuminazione del Campo Coni, fino alla realizzazione, accanto al pattinodromo, di quello che sarà il più grande skate park del Sud Italia.

Parallelamente avanzano i progetti di rigenerazione sociale e culturale: alloggi per giovani coppie e persone con disabilità, il restyling della Villa Margherita, la musealizzazione di Palazzo d’Alì e il prolungamento della passeggiata sulle Mura di Tramontana, che collegherà il centro storico con Torre di Ligny.

Non manca, però, il nodo delle risorse umane, con una forte carenza di personale.

Una corsa contro il tempo, dunque, tra cantieri aperti e opere già concluse, che sta cambiando il volto della città e attirando anche investimenti privati, tra nuove strutture ricettive e iniziative imprenditoriali.

Trapani si conferma così uno dei laboratori più dinamici della Sicilia sul fronte della rigenerazione urbana e dell’utilizzo dei fondi europei.

A fronte di questa imponente mole di investimenti e della trasformazione urbana in atto, resta però aperta una questione che riguarda la gestione quotidiana della città. Se da un lato Trapani corre sul fronte dei grandi progetti e dei finanziamenti, dall’altro continuano a emergere criticità nell’ordinaria amministrazione.

Il degrado segnalato in alcune aree simboliche, come il cimitero comunale o diverse ville e spazi pubblici, rappresenta per molti cittadini una vera e propria cartina di tornasole delle difficoltà nella manutenzione ordinaria. Una distanza evidente tra la visione strategica di lungo periodo e la cura quotidiana del territorio, che rischia di offuscare, almeno in parte, i risultati ottenuti sul piano degli investimenti.

La sfida per l’amministrazione sarà dunque quella di tenere insieme entrambe le dimensioni: da un lato portare a compimento i grandi interventi finanziati, dall’altro garantire decoro, efficienza e servizi adeguati nella gestione di tutti i giorni. Solo così la trasformazione in atto potrà dirsi davvero completa e percepita come tale dall’intera comunità.



