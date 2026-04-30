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Cronaca
30/04/2026 09:20:00

Buongiorno24 del 30 Aprile 2026

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Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, su Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare i fatti più importanti del giorno.

 

In apertura la politica locale, con Marsala che entra ufficialmente nella campagna elettorale. Dopo il deposito delle liste, sono 18 gli schieramenti in campo e oltre 400 i candidati al consiglio comunale. Quattro i candidati sindaco: Massimo Grillo, Giulia Adamo, Andreana Patti e Leonardo Curatolo. Le ultime ore prima della presentazione sono state segnate da tensioni nel centrodestra, con il rischio di una rottura attorno alla candidatura di Adamo, poi rientrato nella notte. Adesso la sfida si sposta sul voto, in vista delle elezioni del 24 e 25 maggio.

 

Restando in Sicilia, il presidente della Regione Renato Schifani ha varato un rimpasto di giunta con un intervento rapido che porta Alessandro Caruso alla Salute e segna il ritorno della Democrazia Cristiana con Nuccia Albano, oltre all’ingresso di Elisa Ingala. Un riassetto che arriva in una fase delicata e che incide su uno dei settori più sensibili, quello della sanità.

 

Sempre dal capoluogo regionale arriva un allarme sul fronte della lotta alla mafia. Durante l’assemblea nazionale della Cgil è stato evidenziato come alcune modifiche normative recenti rischierebbero di indebolire gli strumenti di contrasto, riaprendo un dibattito su un tema centrale per la Sicilia.

 

Sul piano giudiziario, doppia notizia importante dal territorio. La Corte d’Appello di Palermo ha assolto Bruno Giacalone, ritenuto in passato vicino ai vertici mafiosi di Mazara del Vallo: per i giudici “non ha commesso il fatto”. Giacalone ha già scontato sette anni di carcere. A Trapani, invece, tre imputati sono stati assolti dall’accusa di estorsione in un processo legato alla restituzione di attrezzature rubate a un lido balneare: il Tribunale ha stabilito che il fatto non costituisce reato.

 

Ancora cronaca dal territorio, con la Guardia di Finanza che ha sequestrato oltre 31 mila articoli di cancelleria in un negozio del centro di Trapani perché privi delle informazioni obbligatorie sulla sicurezza dei prodotti.

Sul fronte della sanità, arriva da Alcamo una sentenza che riconosce un risarcimento di 250 mila euro a un uomo colpito da ictus, per ritardi e criticità nelle cure secondo quanto stabilito dai giudici.

Uno sguardo anche allo scenario internazionale: nel Mediterraneo tensione dopo l’intercettazione della Global Sumud Flotilla, diretta a Gaza con aiuti umanitari. Alcune imbarcazioni sarebbero state fermate da unità israeliane in acque internazionali, secondo quanto riferito dagli attivisti.

Infine il lavoro, con la presentazione all’Ars del progetto “PattoXResta­re”, una proposta che punta a contrastare la disoccupazione in Sicilia attraverso interventi mirati sui territori e nuove politiche attive.

Questi i temi della puntata di oggi. Buongiorno24 è il nostro appuntamento quotidiano per sapere e capire cosa succede, ogni giorno.

 



Cronaca | 2026-04-30 09:20:00
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