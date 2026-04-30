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Cronaca
30/04/2026 20:36:00

San Vito Lo Capo, esplode bombola del gas: salvate le persone da un carabiniere e un cittadino

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-04-2026/san-vito-lo-capo-esplode-bombola-del-gas-salvate-le-persone-da-un-carabiniere-e-un-cittadino-450.jpg

Attimi di paura ieri sera a San Vito Lo Capo. Un boato, poi le fiamme. E per qualche minuto il rischio concreto che un incendio potesse divorare un intero stabile. È successo intorno alle 21 di mercoledì 29 aprile 2026, in un residence di via Ignazio Buttitta.

A fare la differenza, però, è stata la prontezza di due uomini: un carabiniere fuori servizio e un cittadino. Un intervento immediato che ha evitato conseguenze ben più gravi.

 

L’esplosione durante il cambio della bombola

 

Secondo una prima ricostruzione, il rogo è partito da un appartamento dato in affitto a una famiglia di turisti genovesi. Il proprietario stava sostituendo una bombola di gas collegata alla caldaia quando si è verificata una perdita.

Pochi istanti dopo, l’esplosione e l’incendio.

Le fiamme hanno iniziato a propagarsi rapidamente, con il concreto rischio di coinvolgere l’intero edificio.

 

Il coraggio: entrano nell’appartamento in fiamme

 

A intervenire per primi sono stati il maresciallo dei Carabinieri Tindaro Cappellano, in servizio alla stazione di Castellammare del Golfo e libero dal servizio, e Andrea Ruggirello.

Entrambi residenti a poche decine di metri dal residence, hanno sentito il boato e si sono precipitati sul posto.

Nonostante il pericolo, sono entrati nell’appartamento già invaso dal fumo e dalle fiamme. Utilizzando degli estintori, sono riusciti a contenere l’incendio, evitando che si estendesse ad altri ambienti.

Contestualmente hanno messo in sicurezza gli occupanti dello stabile, tra cui i turisti presenti nell’alloggio.

 

Nessun ferito, evitato il peggio

 

Sul posto sono poi arrivati i Vigili del Fuoco del distaccamento di Trapani, che hanno completato le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza.

Fortunatamente non si registrano feriti. Illesi anche i turisti coinvolti.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire con esattezza le cause dell’incidente.

 

Il plauso del SIM Carabinieri

 

Sull’episodio è intervenuto anche il SIM Carabinieri Trapani, che ha espresso apprezzamento per l’operato del maresciallo Cappellano.

“Ancora una volta – sottolinea il sindacato – lo slancio, la generosità e l’umanità di un carabiniere hanno fatto la differenza”.

Un ringraziamento è stato rivolto anche ai militari della stazione di San Vito Lo Capo e allo stesso Cappellano, indicato come esempio concreto del lavoro quotidiano dell’Arma al servizio della sicurezza dei cittadini.

 



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