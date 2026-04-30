Chef trapanesi alla FIC: Sicilia migliore associazione regionale cuochi

30/04/2026 07:59:00

Anche la delegazione trapanese ha preso parte all’Assemblea Nazionale della Federazione Italiana Cuochi, svoltasi nei giorni scorsi presso la Camera di Commercio di Firenze, confermando il ruolo sempre più centrale della Sicilia nel panorama enogastronomico nazionale.

A rappresentare l’Associazione Provinciale Cuochi e Pasticceri Trapanesi, guidata dal presidente, lo chef Rocco Di Marzo, erano presenti anche gli chef Rosi Napoli, Peppe Peraino, Salvatore Adragna e Rocco Pace.

L’evento ha riunito professionisti provenienti da tutta Italia e dall’estero, offrendo un importante momento di confronto e aggiornamento per il settore.

A emergere con forza è stata proprio la Sicilia, premiata come migliore associazione regionale della FIC per il 2025. Il riconoscimento è stato assegnato per l’impegno nelle attività formative e culturali legate all’enogastronomia, frutto del lavoro condiviso dell’Unione Regionale Cuochi Siciliani e delle associazioni provinciali, tra cui quella di Trapani.

“Siamo molto orgogliosi del traguardo raggiunto – ha dichiarato lo chef Di Marzo – perché come associazioni provinciali lavoriamo costantemente per promuovere il territorio e investire nella formazione degli chef”.

Un risultato che conferma la crescita della regione nel settore culinario, sempre più riconosciuta a livello nazionale e internazionale per qualità, tradizione e innovazione.



