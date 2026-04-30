Alcamo, “Sicilia, 80 anni di autonomia”: il convegno all’ITET “Girolamo Caruso” 

30/04/2026 18:30:00

Lunedì 4 maggio, alle ore 10, presso l’auditorium dell’ITET “Girolamo Caruso”, si terrà il convegno dal titolo “Sicilia, 80 anni di autonomia”, un momento di riflessione dedicato a una delle tappe più significative della storia dell’isola.

Dallo Statuto speciale al presente

Il 15 maggio 1946 venne firmato lo Statuto della Regione Siciliana, atto che sancì ufficialmente l’Autonomia dell’Isola. A ottant’anni da quella data, l’incontro intende ripercorrere il valore storico e politico di quella conquista, analizzandone anche l’attualità nel contesto istituzionale contemporaneo.

Il ruolo centrale della scuola

Particolare attenzione sarà dedicata al ruolo della scuola nella trasmissione dei valori costituzionali. L’istituzione scolastica, infatti, non si limita a trasferire conoscenze, ma contribuisce a interpretare il presente alla luce della memoria storica, soprattutto in una fase segnata da profondi cambiamenti e riforme. Il convegno si propone dunque come un’occasione di confronto e approfondimento, rivolta in particolare alle nuove generazioni, chiamate a comprendere e custodire il significato dell’autonomia siciliana.



