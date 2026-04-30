Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cultura
30/04/2026 21:25:00

Giufà protagonista della Sicilia al Salone del Libro di Torino 2026

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-04-2026/giufa-protagonista-della-sicilia-al-salone-del-libro-di-torino-2026-450.jpg

La Salone Internazionale del Libro di Torino 2026 diventa il palcoscenico scelto dalla Regione Siciliana per raccontare la propria identità culturale ai più giovani. Al centro della proposta c’è Giufà, figura simbolo del patrimonio narrativo popolare, presentata in una nuova edizione che rinnova linguaggio e approccio senza tradirne lo spirito originario.

 

Giufà, tra ingenuità e saggezza popolare

Proveniente dalla tradizione orale mediterranea e diffuso in Sicilia attraverso secoli di racconti, Giufà incarna un personaggio paradossale: ingenuo ma intuitivo, comico ma profondamente simbolico. Le sue storie, fissate anche grazie al lavoro di Giuseppe Pitrè nell’Ottocento, continuano a rappresentare una chiave di lettura ironica e popolare della realtà.

Una nuova edizione per un pubblico giovane

Al Salone del Libro 2026 Giufà viene riproposto in una veste aggiornata, pensata per avvicinare bambini e ragazzi alla cultura siciliana attraverso un linguaggio più contemporaneo. L’obiettivo è rendere accessibile una tradizione antica, mantenendone intatta la forza narrativa e il valore educativo.

Uno spazio dedicato ai ragazzi nello stand siciliano

Lo stand della Regione, situato nel Padiglione Oval, dedica un’area specifica ai più piccoli. Qui si alternano laboratori, presentazioni e attività culturali che trasformano la lettura in esperienza diretta, con Giufà come filo conduttore ma non unico protagonista.

Un programma tra educazione e identità culturale

Il calendario degli appuntamenti spazia dalla media education alla valorizzazione del patrimonio archeologico, fino a progetti di lettura e inclusione. Incontri e laboratori costruiscono un percorso che unisce formazione e narrazione, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra nuove generazioni e identità culturale siciliana.

La cultura come crescita e libertà

Attraverso il progetto presentato al Salone, la Regione Siciliana propone una visione in cui la cultura diventa strumento di emancipazione. I bambini e i ragazzi non sono solo destinatari, ma protagonisti attivi di un racconto che intreccia tradizione, innovazione e futuro.



Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana

Il settore agricolo siciliano è riconosciuto come strategico per lo sviluppo economico dell’isola. La transizione ecologica e la tutela della sicurezza alimentare hanno determinato un cambiamento significativo nella...







Native | 27/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-04-2026/1777301389-0-kayak-esordio-stagionale-da-podio-per-la-societa-canottieri-marsala.jpg

Kayak, esordio stagionale da podio per la Società Canottieri...

Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777023473-0-studio-vira-per-l-agricoltura-siciliana.jpg

Studio Vira per l'agricoltura siciliana

Native | 25/04/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/24-04-2026/1777037272-0-essepiauto-lancia-il-sottocosto-un-auto-elettrica-nuova-a-meno-di-35-000-euro-usato-garantito-da-9-000.jpg

Essepiauto lancia il sottocosto: un'auto elettrica nuova a meno di...