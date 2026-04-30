Per il sesto anno torna Borghi dei Tesori Fest: nel trapanese a Custonaci, Calatafimi e Partanna

30/04/2026 17:20:00

Tre fine settimana, 25 piccoli comuni e un unico grande circuito di bellezza: torna per il sesto anno Borghi dei Tesori Fest, il progetto della Fondazione Le Vie dei Tesori insieme all’associazione Borghi dei Tesori, che mette in rete realtà locali lontane dai grandi flussi turistici. Dal 9 al 24 maggio 2026, i borghi siciliani apriranno chiese, castelli, grotte e luoghi spesso inediti, offrendo esperienze tra natura, tradizioni e memoria.

Un viaggio tra esperienze e identità

Non è un semplice festival, ma un’immersione nell’anima dei territori: si potrà pranzare con i pastori, esplorare grotte, pedalare tra i paesaggi, scoprire antichi mestieri e degustare prodotti tipici. I borghi partecipanti – da Gangi a Piana degli Albanesi, da Custonaci a Licodia Eubea – costruiscono un mosaico di esperienze che racconta una Sicilia meno conosciuta ma autentica. Obiettivo del progetto è contrastare lo spopolamento delle aree interne, puntando su giovani, comunità locali e turismo sostenibile.

Tre weekend, tre itinerari

Il festival si sviluppa in tre tappe consecutive:

9-10 maggio : Alessandria della Rocca, Burgio, Caltabellotta, Balestrate, Delia, Piana degli Albanesi

: Alessandria della Rocca, Burgio, Caltabellotta, Balestrate, Delia, Piana degli Albanesi 16-17 maggio : Calatafimi Segesta, Camporeale, Centuripe, Custonaci, Gangi, Geraci Siculo, Montelepre, Petralia Soprana

: Calatafimi Segesta, Camporeale, Centuripe, Custonaci, Gangi, Geraci Siculo, Montelepre, Petralia Soprana 23-24 maggio: Bisacquino, Cassaro, Chiusa Sclafani, Frazzanò, Giuliana, Licodia Eubea, Montevago, Partanna (new entry), Prizzi, San Mauro Castelverde, Sant’Angelo Muxaro. Ogni weekend propone itinerari diversi, tra visite guidate, passeggiate e attività esperienziali.

Premi e accessibilità: i riconoscimenti 2026

Durante la presentazione sono stati assegnati i Premi Borghi dei Tesori, dedicati a progetti di rigenerazione. Vincitori Prizzi e Bisacquino, grazie al forte coinvolgimento delle comunità locali.

Consegnati anche i CHORAL Accessibility Awards, legati al progetto europeo Interreg CHORAL, che promuove l’accessibilità del patrimonio culturale.

Un festival “smart” e diffuso

Il festival è completamente digitale: con un unico coupon si possono visitare più luoghi in tutti i borghi aderenti.

Le esperienze e le degustazioni prevedono ticket dedicati e prenotazione consigliata.

Una Sicilia da riscoprire

Borghi dei Tesori Fest si conferma come uno dei progetti più innovativi di valorizzazione culturale dell’isola: una rete che unisce comunità, paesaggi e tradizioni, trasformando piccoli centri in protagonisti di un turismo lento e consapevole.

Un’occasione per scoprire una Sicilia diversa, lontana dalle rotte più battute, ma ricchissima di storie da raccontare.



