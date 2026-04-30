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Economia
30/04/2026 18:01:00

Sul palazzo storico delle Poste a Trapani il più grande fotovoltaico aziendale della provincia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-04-2026/1777565117-0-sul-palazzo-storico-delle-poste-a-trapani-il-piu-grande-fotovoltaico-aziendale-della-provincia.jpg

È ufficialmente in funzione il nuovo impianto fotovoltaico installato sui tetti della sede centrale trapanese di Poste Italiane in piazza Vittorio Veneto.

 

 I 180 pannelli solari, parte degli interventi aziendali in tema ambientale che stanno coinvolgendo le sedi della provincia, compongono per grandezza il primo sito fotovoltaico dell’azienda in provincia. 
L’ufficio postale di Trapani Centro, insieme agli uffici provinciali di Poste Italiane ubicati all’interno dello storico palazzo in stile liberty, beneficeranno così di oltre 110mila kWh (kilowattora) di energia pulita stimata prodotta ogni anno, pari circa al fabbisogno medio di energia elettrica di 43 appartamenti. 


La realizzazione del nuovo impianto rappresenta un ulteriore passo in avanti sul tema della decarbonizzazione degli immobili. L’intervento, infatti, contribuirà a ridurre le immissioni in atmosfera di gas inquinanti ed in particolare di CO2 per un totale di oltre 58 tonnellate. 
 

I dati di energia prodotta e dei relativi benefici ambientali sono disponibili attraverso un apposito monitor installato presso la sede, con rilevazioni visionabili in tempo reale. Su base annuale, l’impianto a regime consentirà un risparmio in emissioni pari alla capacità di assorbimento di più di 2.300 alberi. 
 

I pannelli in esercizio sull’immobile di piazza Vittorio Veneto si affiancano agli altri undici impianti fotovoltaici installati da Poste Italiane in altrettante sedi del territorio provinciale. Grazie al progetto Polis, destinato ai comuni sotto i 15mila abitanti, energia green viene prodotta dagli uffici di Campobello di Mazara, Partanna, Poggioreale, Gibellina, Petrosino, Salaparuta, Vita e Custonaci. Sempre nel Trapanese, gli ulteriori impianti sono presenti nella sede di Platamone, a Castelvetrano e a Maza Del Vallo. Tutti insieme, si stima che i pannelli presenti nelle sedi aziendali del Trapanese a regime produrranno annualmente oltre 370mila kWh, tagliando per circa 190 tonnellate le emissioni di CO2. 
 



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