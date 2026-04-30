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Politica

» Elezioni
30/04/2026 11:59:00

Gibellina al voto, è sfida a quattro: Sutera contro ex alleati e nuovi fronti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-04-2026/gibellina-al-voto-e-sfida-a-quattro-sutera-contro-ex-alleati-e-nuovi-fronti-450.jpg

A Gibellina non ci sono più certezze. Il sindaco uscente Salvatore Sutera, che per anni ha governato senza veri avversari, questa volta dovrà fare i conti con tre sfidanti. E non sono nomi qualunque.

La città simbolo dell’arte contemporanea in Sicilia si prepara a una delle campagne elettorali più combattute degli ultimi anni. Il clima è quello delle grandi occasioni. E delle grandi rotture.

 

I candidati sindaco

 

In corsa per la fascia tricolore ci sono:

  • Salvatore Sutera, sindaco uscente
  • Giuseppe Fazzino, sostenuto anche da pezzi della vecchia maggioranza
  • Gianluca Navarra, ex assessore
  • Daniela Pirrello, anche lei proveniente dall’esperienza amministrativa recente

Sutera arriva alla sfida dopo anni di governo segnati da stabilità politica, ma anche da tensioni crescenti nell’ultimo periodo. E proprio da quella maggioranza arrivano oggi tre dei suoi avversari.

Fazzino può contare su una rete costruita negli anni e sul sostegno di consiglieri che erano stati vicini all’attuale sindaco. Navarra e Pirrello, entrambi ex assessori, rappresentano invece una frattura interna che si è consumata negli ultimi anni.

 

Le liste

 

Sono quattro le liste presentate, una per ciascun candidato.

 

Salvatore Sutera

 

Lista: Sutera per Gibellina

Francesca Barbiera, Roberta Bongiorno, Pasquale Ciaravolo, Salvatore Cordio, Antonio Ferro, Barbara Fiorino, Andrea Fontana, Antonino Fontana, Giusi Anna Fontana, Simona Pace, Antonia Peluso, Stefano Zummo.

 

Giuseppe Fazzino

 

Lista: Il futuro si costruisce insieme

Vito Bonanno, Giorgio Pio Camizzi, Giuseppe Cascio, Pierre D’Alessandro, Vincenzo Faraci, Antonella Fontana, Antonella Lanfranca, Mary Lipari, Manuela Oliveri, Lorena Pellicane, Caterina Rabbito, Francesco Stabile.

 

Gianluca Navarra

 

Lista: Uniti per Gibellina

Vincenzo Ciolino, Giusi Elena Calderaro, Maria Natalia Accardi, Antonino Oliveri, Angelo Roppolo, Piera Anna Maria Grillo, Letizia Randazzo, Antonella Cirlincione, Beatrice Zummo, Rocco Salvatore Zummo, Salvatore Maria Ardagna, Rodolfo La Rosa.

 

Daniela Pirrello

 

Lista: Gibellina 2026

Placido Leone, Floriana Scordato, Angela Biondo, Francesca Padronaggio, Valeria Monaco, Vito Tramonte, Vito Salvatore Pecorella, Francesco Abate, Maria Grazia Cannata, Luana Lipari, Salvatore Asaro, Irene Ippolito.

 

Una partita tutta interna

 

A Gibellina la sfida è soprattutto interna. Ex alleati che diventano avversari, assessori che si mettono in proprio, equilibri politici che si rompono.

Il risultato è una competizione aperta, dove il voto potrebbe frammentarsi e rendere decisivo ogni singolo consenso.

Si vota il 24 e 25 maggio. E stavolta, nella capitale italiana dell’arte contemporanea, sarà anche una partita tutta politica.



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